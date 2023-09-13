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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Количество погибших в результате масштабного наводнения в Ливии превысило 5000

Повінь у Лівії
Фото: Getty Images

Количество погибших в результате масштабного наводнения в Ливии превысило 5000.

Как сообщает CNN по меньшей мере 5300 человек, еще 10 тыс. считаются пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке страны вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.

Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил сообщил, что в городе Дерна, который подвергся наибольшим разрушениям, до 6 000 человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию “катастрофической” — в городе целые кварталы смыло в море.

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Родственники людей, проживающих в эпицентре стихийного бедствия пытаются выйти на связь с родными.

– У меня есть два двоюродных брата, которые живут в Дерне. Все коммуникации не работают, и я не знаю, живы ли они на данный момент. Очень страшно смотреть видео из Дерны. Мы все напуганы, – рассказала журналистам Ая.

Власти Ливии объявили чрезвычайное положение. В стране закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. Кроме того, закрыты четыре крупных нефтяных порта.

Больницы в Дерне больше не работают, а морги переполнены, рассказал представитель службы экстренной и скорой помощи Усама Али.

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Источник: CNN
Дамба, Лівія, Негода, Наводнение
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