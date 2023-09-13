У Кремлі побоюються реакції росіян на нову хвилю мобілізації – ISW

У РФ не можуть визначитись із проведенням нової хвилі мобілізації через побоювання негативних реакцій серед населення.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервістів напередодні піврічного осіннього призову, який розпочинається 1 жовтня.

Зараз дивляться

Російський Telegram-канал, який нібито має зв’язки з російськими джерелами безпеки, заявив, що окремі російські чиновники “серйозно” готуються до другої хвилі мобілізації резервів і сподіваються провести чергову хвилю мобілізації восени.

В Інституті вказують на важливість враховувати різницю між:

звичайним у РФ піврічним призовом на військову службу,

великомасштабною мобілізацією резервів, подібною до минулої осені, коли могли набрати близько 300 тис. резервістів,

“прихованою мобілізацією”, яка призводить до залучення резервістів у меншій кількості, але протягом тривалого часу,

а також різними спробами спонукати чи змусити росіян підписати нібито добровільні контракти з російськими військовими.

Так, канал стверджує, що російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 тис. до 175 тис. резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб забезпечити процеси мобілізації резервістів, одночасно проводячи “контрактну мобілізацію” для набору додаткових 130 тис. осіб на контрактну службу з використанням примусових заходів.

Також у повідомленні йдеться про те, що група “силовиків-яструбів” пропонує більш жорсткі заходи щодо мобілізації резерву, як-от обмеження для певних осіб в отриманні відстрочки від мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

За даними каналу, Кремль побоюється реакції на такі заходи з боку інших російських чиновників і російського суспільства в цілому.

Водночас аналітики ISW зазначають, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими та не вказують на те, що Путін зрештою вирішив провести другу хвилю мобілізації резервів у найближчому майбутньому.

Раніше спостерігалося зростання дискусій про підготовку до мобілізації та спекуляцій напередодні весняного призовного циклу на початку 2023 року. Окремі російські посадовці також пропонували більш радикальні мобілізаційні заходи, які так і не були реалізовані.

Окрім того, Путін також окреслив темпи набору російських контрактників, відповідаючи на запитання про можливу другу хвилю мобілізації резервів на Східному економічному форумі 12 вересня.

– Відповідь Путіна не обов’язково є інформаційним приводом для того, щоб підготувати російське суспільство до недобровільної мобілізації, натомість, вона може свідчити про його прихильність до практики “прихованої мобілізації”, що триває. Будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна, – додають в Інституті вивчення війни.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.