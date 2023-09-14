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Встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о глубоком отчаянии России – посол США в ООН

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Взаимодействие Москвы с Северной Кореей демонстрирует, в каком отчаянии находится Российская Федерация.

Об этом во время пресс-конференции заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Вы видели новости (о встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном. — Ред.). Мне нечего добавить, кроме как сказать, что это событие свидетельствует о том глубоком отчаянии, в котором находится Россия, если она пытается заручиться поддержкой КНДР, — отметила дипломат.

Напомним, 12 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын въехал в Россию на бронепоезде и направился в Амурскую область.

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13 сентября президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи провели встречу на российском космодроме Восточный.

Российский диктатор провел для Ким Чен Ына экскурсию по космодрому и продемонстрировал готовность помочь КНДР в развитии ее космической и спутниковой программ. На вопрос журналиста CNN, поможет ли РФ Северной Корее запустить собственные спутники и ракеты, Путин ответил: “Именно для этого мы сюда и приехали”.

В ГУР Минобороны сообщили, что встреча Путина и Ким Чен Ына свидетельствует о том, что российская армия имеет серьезные проблемы с вооружением.

Накануне визита в Белом доме призвали Северную Корею не передавать оружие Кремлю.

Американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о соглашении по поставкам оружия.

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Ким Чен Ын, КНДР, Лінда Томас-Грінфілд, ООН, Путін, Росія
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