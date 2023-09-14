Евросуд по правам человека признал законным ограничение обучения на русском в Латвии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не считает дискриминацией русскоязычного меньшинства решение Латвии увеличить долю обучения в школах на государственном языке.

Об этом говорится в решении суда по делу Валиуллина и другие против Латвии, обнародованном 14 сентября.

Дело касается изменений в латвийское законодательство от 2018 года, согласно которым выросла доля предметов, которые должны преподаваться в государственных школах на латышском языке, а использование русского языка сократилось.

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Иск против Латвии подали родители детей, которые относят себя к русскоязычному меньшинству. Они сослались на ст. 2 Протокола 1 Европейской конвенции по правам человека (право на образование), отдельно и в сочетании со статьей 14 ЕКПЧ (защита от дискриминации).

ЕСПЧ пришел к выводу, что данные законодательные изменения не являются нарушением Конвенции.

В частности, судьи отметили, что закрепленное статьей 2 Протокола 1 право на образование не подразумевает право на образование на конкретном языке, а гарантирует право на образование на одном из официальных языков данного государства. Поскольку латышский язык в Латвии является единственным государственным языком, заявители не могли жаловаться по данному пункту касательно сокращения доли обучения на русском языке.

Кроме того, заявители не предоставили конкретных аргументов о том, почему эти изменения имели бы негативные последствия для их возможности получать образование. Следовательно, иск в этой части признали неприемлемым.

Также Суд пришел к выводу, что ученики из русскоязычных и латышских семей в школах после реформы, целью которой было преодоление языковой сегрегации в системе образования как наследия советской эпохи, оказались в относительно равных условиях.

В резюме решения отмечают, что Латвия, восстанавливая использование латышского языка, как языка образования и постепенно внедряя образовательную реформу, не пересекла границы, поскольку сохранила возможность для русскоязычных учеников учиться на родном языке и сохранять свою культуру и идентичность.

— Государство ввело образовательную систему, которая функционирует на официальном языке государства, также обеспечивая использование языков меньшинств в разных пропорциях, в зависимости от школы и класса, где учится ученик. Правительство предоставило объективные и разумные обоснования необходимости увеличить использование латышского языка, как языка образования, в образовательной системе. В итоге, оспариваемая разница в отношении соответствовала законным целям, была пропорциональной и не представляла собой дискриминации по языковому признаку, — отмечается в решении суда.

Напомним, 18 июля Европейский суд по правам человека огласил решение по делу Россия против Украины (№36958/21), отказав в удовлетворении исковых требований страны-агрессора в полном объеме. Правительство РФ жаловалось на якобы убийства, похищения и преследования российских граждан с 2014 года, ограничение русского языка, а также пыталось переложить ответственность за катастрофу рейса MH17 над Донбассом и за прекращение водоснабжения в Крым.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €129 млн за нарушение прав человека на временно оккупированных территориях после вторжения в 2008 году.

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