Британия внесла ЧВК Вагнера в список террористических организаций

Великобритания внесла частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций.

Об этом сообщили в британском Министерстве внутренних дел.

– Российская организация наемников, ЧВК Вагнера, сегодня, 15 сентября, запрещена как террористическая организация, – говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Решение МВД вступает в силу немедленно. 6 сентября проект указа о запрете ЧВК выносили на рассмотрение парламента Британии.

Теперь принадлежность к ЧВК Вагнера или активная поддержка наемников будет считаться в Великобритании уголовным преступлением. За это грозит тюремное заключение сроком до 14 лет, вместе со штрафом или вместо него.

BANNED ???? It is now a criminal offence to belong to, support, fund or promote the Wagner Group. pic.twitter.com/bqBNsPqyoQ — Home Office (@ukhomeoffice) September 15, 2023

Согласно британскому законодательству, за одежду или публичную демонстрацию предметов, изображений, флагов или логотипов, связанных с террористической организацией, при обстоятельствах, “вызывающих обоснованное подозрение, что лицо является ее членом или сторонником”, грозит 6 месяцев заключения и /или штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов.

ЧВК Вагнера добавлена в список запрещенных террористических групп или организаций в Великобритании. Теперь он насчитывает 79 позиций.

В перечень попали организации, которые совершают или участвуют в террористических актах, пропагандируют или поощряют терроризм.

На решение британского МВД отреагировали в Офисе президента Украины. Глава ОПУ Андрей Ермак напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее публично признавал финансирование вагнеровцев из российского бюджета.

Как известно, Верховная Рада Украины в начале февраля этого года признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией.

Источник: МВД Великобритании

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.