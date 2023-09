Британия внесла ЧВК Вагнера в список террористических организаций

Великобритания внесла частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций.

Об этом сообщили в британском Министерстве внутренних дел.

– Российская организация наемников, ЧВК Вагнера, сегодня, 15 сентября, запрещена как террористическая организация, – говорится в сообщении.

Решение МВД вступает в силу немедленно. 6 сентября проект указа о запрете ЧВК выносили на рассмотрение парламента Британии.

Теперь принадлежность к ЧВК Вагнера или активная поддержка наемников будет считаться в Великобритании уголовным преступлением. За это грозит тюремное заключение сроком до 14 лет, вместе со штрафом или вместо него.

BANNED ????

It is now a criminal offence to belong to, support, fund or promote the Wagner Group. pic.twitter.com/bqBNsPqyoQ

— Home Office (@ukhomeoffice) September 15, 2023