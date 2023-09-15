Британия внесла ЧВК Вагнера в список террористических организаций
Великобритания внесла частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций.
Об этом сообщили в британском Министерстве внутренних дел.
– Российская организация наемников, ЧВК Вагнера, сегодня, 15 сентября, запрещена как террористическая организация, – говорится в сообщении.
Решение МВД вступает в силу немедленно. 6 сентября проект указа о запрете ЧВК выносили на рассмотрение парламента Британии.
Теперь принадлежность к ЧВК Вагнера или активная поддержка наемников будет считаться в Великобритании уголовным преступлением. За это грозит тюремное заключение сроком до 14 лет, вместе со штрафом или вместо него.
BANNED ????
It is now a criminal offence to belong to, support, fund or promote the Wagner Group. pic.twitter.com/bqBNsPqyoQ
— Home Office (@ukhomeoffice) September 15, 2023
Согласно британскому законодательству, за одежду или публичную демонстрацию предметов, изображений, флагов или логотипов, связанных с террористической организацией, при обстоятельствах, “вызывающих обоснованное подозрение, что лицо является ее членом или сторонником”, грозит 6 месяцев заключения и /или штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов.
ЧВК Вагнера добавлена в список запрещенных террористических групп или организаций в Великобритании. Теперь он насчитывает 79 позиций.
В перечень попали организации, которые совершают или участвуют в террористических актах, пропагандируют или поощряют терроризм.
На решение британского МВД отреагировали в Офисе президента Украины. Глава ОПУ Андрей Ермак напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее публично признавал финансирование вагнеровцев из российского бюджета.
Как известно, Верховная Рада Украины в начале февраля этого года признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией.
Источник: МВД Великобритании
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