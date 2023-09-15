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Юлия Соколова, редактор ленты

Британия внесла ЧВК Вагнера в список террористических организаций

Лондон - Велика Британія
Фото: Unsplash

Великобритания внесла частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций.

Об этом сообщили в британском Министерстве внутренних дел.

– Российская организация наемников, ЧВК Вагнера, сегодня, 15 сентября, запрещена как террористическая организация, – говорится в сообщении.

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Решение МВД вступает в силу немедленно. 6 сентября проект указа о запрете ЧВК выносили на рассмотрение парламента Британии.

Теперь принадлежность к ЧВК Вагнера или активная поддержка наемников будет считаться в Великобритании уголовным преступлением. За это грозит тюремное заключение сроком до 14 лет, вместе со штрафом или вместо него.

Согласно британскому законодательству, за одежду или публичную демонстрацию предметов, изображений, флагов или логотипов, связанных с террористической организацией, при обстоятельствах, “вызывающих обоснованное подозрение, что лицо является ее членом или сторонником”, грозит 6 месяцев заключения и /или штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов.

ЧВК Вагнера добавлена в список запрещенных террористических групп или организаций в Великобритании. Теперь он насчитывает 79 позиций.

В перечень попали организации, которые совершают или участвуют в террористических актах, пропагандируют или поощряют терроризм.

На решение британского МВД отреагировали в Офисе президента Украины. Глава ОПУ Андрей Ермак напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее публично признавал финансирование вагнеровцев из российского бюджета.

Как известно, Верховная Рада Украины в начале февраля этого года признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией.

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Источник: МВД Великобритании

Великобритания, ЧВК Вагнера, тероризм
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