Британія внесла ПВК Вагнера в список терористичних організацій

Велика Британія внесла приватну військову компанію Вагнера до списку терористичних організацій.

Про це повідомили в британському Міністерстві внутрішніх справ.

– Російська організація найманців, ПВК Вагнера, сьогодні, 15 вересня, заборонена як терористична організація, – йдеться в повідомленні.

Рішення МВС набуває чинності негайно. 6 вересня проєкт указу про заборону ПВК виносили на розгляд парламенту Британії.

Відтепер належність до ПВК Вагнера або активна підтримка найманців вважатиметься у Великій Британії кримінальним злочином. За це загрожуватиме тюремне ув’язненням на строк до 14 років, разом зі штрафом або замість нього.

BANNED ????

It is now a criminal offence to belong to, support, fund or promote the Wagner Group. pic.twitter.com/bqBNsPqyoQ

— Home Office (@ukhomeoffice) September 15, 2023