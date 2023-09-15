Британія внесла ПВК Вагнера в список терористичних організацій

Велика Британія внесла приватну військову компанію Вагнера до списку терористичних організацій.

Про це повідомили в британському Міністерстві внутрішніх справ.

– Російська організація найманців, ПВК Вагнера, сьогодні, 15 вересня, заборонена як терористична організація, – йдеться в повідомленні.

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Рішення МВС набуває чинності негайно. 6 вересня проєкт указу про заборону ПВК виносили на розгляд парламенту Британії.

Відтепер належність до ПВК Вагнера або активна підтримка найманців вважатиметься у Великій Британії кримінальним злочином. За це загрожуватиме тюремне ув’язненням на строк до 14 років, разом зі штрафом або замість нього.

BANNED ???? It is now a criminal offence to belong to, support, fund or promote the Wagner Group. pic.twitter.com/bqBNsPqyoQ — Home Office (@ukhomeoffice) September 15, 2023

Згідно з британським законодавством, за одяг або публічну демонстрацію предметів, зображень, прапорів чи логотипів, пов’язаних із терористичною організацією, за обставин, “які викликають обґрунтовану підозру, що особа є її членом або прихильником”, загрожує 6 місяців ув’язнення та/або штраф до 5 тис. фунтів стерлінгів.

ПВК Вагнера додано до списку заборонених терористичних груп або організацій у Великій Британії. Тепер він налічує 79 позицій.

До переліку потрапили організації, які вчиняють або беруть участь у терористичних актах, пропагують або заохочують тероризм.

На рішення британського МВС відреагували в Офісі президента України. Керівник ОПУ Андрій Єрмак нагадав, що російський диктатор Володимир Путін раніше публічно визнавав фінансування вагнерівців з російського бюджету.

Як відомо, Верховна Рада України на початку лютого цього року визнала ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією.

Джерело: МВС Великої Британії

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