Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що у разі дестабілізації правління Рамзана Кадирова у Чечні через постійні чутки про стан його здоров’я російський диктатор Володимир Путін не зможе утримати контроль над республікою.

– Тривале занепокоєння станом здоров’я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від Кадирова у питанні збереження стабільності в Чечні, – йдеться у зведенні ISW.

На їхню думку, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом для режиму Путіна частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності диктатора в РФ було встановлення стабільності в республіці після жорстокої та кривавої війни.

– Кадиров та інші російські чиновники можуть бути занепокоєні тим, що постійні чутки про стан його здоров’я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею, – зауважують аналітики.

Зараз дивляться

15 вересня у ГУР Міноборони України повідомили, що Кадиров перебуває у важкому стані через слабке здоров’я.

17 вересня лідер Чечні опублікували відеоролик, який нібито зняв під час прогулянки.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.