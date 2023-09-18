Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Створює труднощі для ППО: що відомо про крилаті ракети та які має РФ
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Світ
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW

Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW
Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що у разі дестабілізації правління Рамзана Кадирова у Чечні через постійні чутки про стан його здоров’я російський диктатор Володимир Путін не зможе утримати контроль над республікою.

– Тривале занепокоєння станом здоров’я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від Кадирова у питанні збереження стабільності в Чечні, – йдеться у зведенні ISW.

На їхню думку, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом для режиму Путіна частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності диктатора в РФ було встановлення стабільності в республіці після жорстокої та кривавої війни.

– Кадиров та інші російські чиновники можуть бути занепокоєні тим, що постійні чутки про стан його здоров’я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею, – зауважують аналітики.

Зараз дивляться

15 вересня у ГУР Міноборони України повідомили, що Кадиров перебуває у важкому стані через слабке здоров’я.

17 вересня лідер Чечні опублікували відеоролик, який нібито зняв під час прогулянки.

Читайте також
Купа охорони та автівок біля ЦЛК у Москві: до хворого Кадирова прибула делегація
Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW

Джерело: ISW
Володимир Путін, Рамзан Кадиров, Росія, Чечня
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський розповів, який сигнал посилають удари дронів по Росії
Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW
Європа має бути зацікавлена, щоб РФ не почала нової війни – президент Фінляндії
президент фінляндії
Зеленський не виключає нових ударів по кораблях РФ
Володимир Зеленський
Росія готова активізувати мобілізацію — Буданов
армія РФ російські військові
Газовий союз Путіна з Меркель був “пактом Молотова — Ріббентропа” – Моравецький
Матеуш Моравецький

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
Що чекає на Путіна та Чечню без Кадирова – прогноз аналітиків ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь