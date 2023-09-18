В Гааге началось заседание суда по иску Украины против РФ о геноциде
В понедельник в Гааге (Нидерланды) началось заседание Международного суда ООН по иску Украины против России относительно конвенции о геноциде.
Официальный Киев утверждает, что Россия нарушает международное право, заявляя, что полномасштабное вторжение было оправдано предотвращением якобы геноцида на востоке Украины. Украина подала иск в суд через несколько дней после начала войны 24 февраля 2022 года.
Присутствующие на заседании представители России требуют прекращения дела и заявляют, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения.
Кремль продолжает обвинять Украину в якобы геноциде.
Сегодня на заседании представители России повторили пропагандистские высказывания о том, что “русофобский и неонацистский режим в Киеве” использует Конвенцию о геноциде 1948 года в качестве предлога для затягивания рассмотрения дела в суде.
Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут касаться дела по существу, а сосредоточатся на юридических аргументах относительно юрисдикции.
Россия до сих пор игнорировала решение Международного суда ООН о прекращении военных действий. Однако эксперты говорят, что окончательное решение в пользу Украины может иметь важное значение для любых будущих исков о репарациях.
4 марта 2022 года Совет ООН по правам человека создал независимую международную комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко