У Гаазі розпочалося засідання суду за позовом України проти РФ щодо геноциду

У понеділок у Гаазі (Нідерланди) розпочалося засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Офіційний Київ стверджує, що Росія порушує міжнародне право, коли виправдовує повномасштабне вторгнення нібито запобіганням геноциду на сході України. Україна подала позов до суду через кілька днів після початку війни 24 лютого 2022 року.

Присутні на засіданні представники Росії вимагають припинення справи і заявляють, що суд не має юрисдикції для розгляду.

Зараз дивляться

Кремль продовжує звинувачувати Україну у нібито геноциді.

Сьогодні на засіданні представники Росії повторили пропагандистські висловлювання про те, що “русофобський і неонацистський режим у Києві” використовує Конвенцію про геноцид 1948 року як привід для затягування розгляду справи в суді.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не стосуватимуться справи по суті, а зосередяться на юридичних аргументах щодо юрисдикції.

Росія досі ігнорувала рішення Міжнародного суду ООН щодо припинення воєнних дій. Проте експерти кажуть, що остаточне рішення на користь України може мати важливе значення для будь-яких майбутніх позовів про репарації.

4 березня 2022 року Рада ООН із прав людини створила незалежну міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.