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Валерий Савицкий, редактор ленты

Карабахский излом: в Ереване начались столкновения

Протести у Єревані, Вірменія

Протест под зданием правительства Армении в связи с “антитеррористической операцией” Азербайджана в Нагорном Карабахе перерос в столкновения с правоохранителями.

Об этом свидетельствует прямая видеотрансляция с места событий Радио Азатутюн.

Вечером 19 сентября возле правительственного здания, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за “измену”, вспыхнули жесткие столкновения с полицией.

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Позже люди начали прорываться к зданию и бросать камни, а также разбили одно окно. В ответ правоохранители начали применять силу.

В Следственном комитете Армении заявили, что открыли уголовные производства из-за призывов к массовым беспорядкам.

Военное обострение в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.

В Баку заявили, что боевые действия начались из-за усиления напряженности в регионе. Там обвинили армянские войска в регулярных обстрелах позиций армии Азербайджана в Карабахе, минировании территории, увеличении количества окопов и блиндажей. Также Азербайджан обвинил Армению в увеличении количества личного состава в регионе, бронетехники, артиллерийских установок и приведении частей к высокому уровню боевой готовности.

В Минобороны Армении отметили, что их Вооруженные силы отсутствуют в Карабахе. Там заявили, что информация о пребывании подразделений ВС Армении, военной техники и личного состава в регионе не соответствует действительности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе. Это привело к возмущению армянского населения, которое считает такую позицию сдачей региона Азербайджану.

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Карабахский излом: в Ереване начались столкновения

Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Протести у Єревані
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