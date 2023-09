Карабахский излом: в Ереване начались столкновения

Протест под зданием правительства Армении в связи с “антитеррористической операцией” Азербайджана в Нагорном Карабахе перерос в столкновения с правоохранителями.

Об этом свидетельствует прямая видеотрансляция с места событий Радио Азатутюн.

Вечером 19 сентября возле правительственного здания, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за “измену”, вспыхнули жесткие столкновения с полицией.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD

Позже люди начали прорываться к зданию и бросать камни, а также разбили одно окно. В ответ правоохранители начали применять силу.

В Следственном комитете Армении заявили, что открыли уголовные производства из-за призывов к массовым беспорядкам.

BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building.

The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0

