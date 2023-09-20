Карабахский излом: в Ереване начались столкновения

Протест под зданием правительства Армении в связи с “антитеррористической операцией” Азербайджана в Нагорном Карабахе перерос в столкновения с правоохранителями.

Об этом свидетельствует прямая видеотрансляция с места событий Радио Азатутюн.

Вечером 19 сентября возле правительственного здания, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за “измену”, вспыхнули жесткие столкновения с полицией.

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Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Позже люди начали прорываться к зданию и бросать камни, а также разбили одно окно. В ответ правоохранители начали применять силу.

В Следственном комитете Армении заявили, что открыли уголовные производства из-за призывов к массовым беспорядкам.

BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building. The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0 — 301 (@301arm) September 19, 2023

Военное обострение в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.

В Баку заявили, что боевые действия начались из-за усиления напряженности в регионе. Там обвинили армянские войска в регулярных обстрелах позиций армии Азербайджана в Карабахе, минировании территории, увеличении количества окопов и блиндажей. Также Азербайджан обвинил Армению в увеличении количества личного состава в регионе, бронетехники, артиллерийских установок и приведении частей к высокому уровню боевой готовности.

В Минобороны Армении отметили, что их Вооруженные силы отсутствуют в Карабахе. Там заявили, что информация о пребывании подразделений ВС Армении, военной техники и личного состава в регионе не соответствует действительности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе. Это привело к возмущению армянского населения, которое считает такую позицию сдачей региона Азербайджану.

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