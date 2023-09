Карабаський злам: в Єревані почалися сутички

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з “антитерористичною операцією” Азербайджану в Нагірному Карабаху переріс у сутички з правоохоронцями.

Про це свідчить пряма відеотрансляція з місця подій Радіо Азатутюн.

Ввечері 19 вересня біля урядової будівлі, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за “зраду”, спалахнули жорсткі сутички з поліцією.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD

Згодом люди почали прориватися до будівлі і кидати каміння, а також розбили одне вікно. У відповідь правоохоронці почали застосовувати силу.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що відкрили кримінальні провадження через заклики до масових заворушень.

BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building.

The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0

— 301 (@301arm) September 19, 2023