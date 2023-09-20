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Валерій Савицький, редактор стрічки

Карабаський злам: в Єревані почалися сутички

Протести у Єревані, Вірменія

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з “антитерористичною операцією” Азербайджану в Нагірному Карабаху переріс у сутички з правоохоронцями.

Про це свідчить пряма відеотрансляція з місця подій Радіо Азатутюн.

Ввечері 19 вересня біля урядової будівлі, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за “зраду”, спалахнули жорсткі сутички з поліцією.

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Згодом люди почали прориватися до будівлі і кидати каміння, а також розбили одне вікно. У відповідь правоохоронці почали застосовувати силу.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що відкрили кримінальні провадження через заклики до масових заворушень.

Воєнне загострення у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. В регіоні почалися артилерійські дуелі між азербайджанськими та вірменськими військовими. За повідомленнями ЗМІ, азербайджанські війська також обстрілюють місто Степанакерт та інші населені пункти Карабаху.

У Баку заявили, що бойові дії почалися через посилення напруженості в регіоні. Там звинуватили вірменські війська у регулярних обстрілах позицій армії Азербайджану в Карабаху, мінуванні території, збільшенні кількості окопів та бліндажів. Також Азербайджан звинуватив Вірменію у збільшенні кількості особового складу в регіоні, бронетехніки, артилерійських установок і приведення частин до високого рівня бойової готовності.

У Міноборони Вірменії зазначили, що їхніх Збройних сил немає в Карабаху. Там заявили, що інформація про перебування підрозділів ЗС Вірменії, військової техніки й особового складу у регіоні, не відповідає дійсності.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не планує вступати у війну з Азербайджаном через бойове загострення в Нагірному Карабаху. Це призвело до обурення вірменського населення, яке вважає таку позицію здачею регіону Азербайджану.

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Карабаський злам: в Єревані почалися сутички

Азербайджан, Вірменія, Нагірний Карабах, Протести у Єревані
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