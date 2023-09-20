Карабаський злам: в Єревані почалися сутички

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з “антитерористичною операцією” Азербайджану в Нагірному Карабаху переріс у сутички з правоохоронцями.

Про це свідчить пряма відеотрансляція з місця подій Радіо Азатутюн.

Ввечері 19 вересня біля урядової будівлі, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за “зраду”, спалахнули жорсткі сутички з поліцією.

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Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Згодом люди почали прориватися до будівлі і кидати каміння, а також розбили одне вікно. У відповідь правоохоронці почали застосовувати силу.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що відкрили кримінальні провадження через заклики до масових заворушень.

BREAKING: In Yerevan, clashes have broken out between gathered citizens and the police near the Government building. The participants of the protest are demanding the immediate resignation of the government, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, whom they accuse of betrayal,… pic.twitter.com/OCIdYdUWu0 — 301 (@301arm) September 19, 2023

Воєнне загострення у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. В регіоні почалися артилерійські дуелі між азербайджанськими та вірменськими військовими. За повідомленнями ЗМІ, азербайджанські війська також обстрілюють місто Степанакерт та інші населені пункти Карабаху.

У Баку заявили, що бойові дії почалися через посилення напруженості в регіоні. Там звинуватили вірменські війська у регулярних обстрілах позицій армії Азербайджану в Карабаху, мінуванні території, збільшенні кількості окопів та бліндажів. Також Азербайджан звинуватив Вірменію у збільшенні кількості особового складу в регіоні, бронетехніки, артилерійських установок і приведення частин до високого рівня бойової готовності.

У Міноборони Вірменії зазначили, що їхніх Збройних сил немає в Карабаху. Там заявили, що інформація про перебування підрозділів ЗС Вірменії, військової техніки й особового складу у регіоні, не відповідає дійсності.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не планує вступати у війну з Азербайджаном через бойове загострення в Нагірному Карабаху. Це призвело до обурення вірменського населення, яке вважає таку позицію здачею регіону Азербайджану.

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