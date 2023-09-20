Последняя дверь в Европу для россиян. Норвегия запретит въезд авто с российскими номерами
Норвегия запретит въезд для автомобилей с российскими номерами. Таким образом она станет последней европейской страной, граничащей с Россией, которая введет такие ограничения.
Об этом сообщает NRK.
— Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы рассматриваем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами, — сказал государственный секретарь Эйвинд Вад Петерссон.
Ранее такой же запрет ввели страны Балтии, Финляндия и Польша.
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