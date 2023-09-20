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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Останні двері в Європу для росіян. Норвегія заборонить в’їзд авто з російськими номерами

Останні двері в Європу для росіян. Норвегія заборонить в’їзд авто з російськими номерами

Норвегія заборонить в’їзд для автомобілів із російськими номерами. Таким чином вона стане останньою європейською країною, що межує з Росією, яка введе такі обмеження.

Про це повідомляє NRK.

– Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на ввезення та використання в країні автомобілів, зареєстрованих у Росії. Зараз ми розглядаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами, – сказав державний секретар Ейвінд Вад Петерссон.

Раніше таку ж заборону запровадили країни Балтії, Фінляндія та Польща.

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Норвегія, Росія, санкції, Транспорт
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