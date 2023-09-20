Останні двері в Європу для росіян. Норвегія заборонить в’їзд авто з російськими номерами
Норвегія заборонить в’їзд для автомобілів із російськими номерами. Таким чином вона стане останньою європейською країною, що межує з Росією, яка введе такі обмеження.
Про це повідомляє NRK.
– Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на ввезення та використання в країні автомобілів, зареєстрованих у Росії. Зараз ми розглядаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами, – сказав державний секретар Ейвінд Вад Петерссон.
Раніше таку ж заборону запровадили країни Балтії, Фінляндія та Польща.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко