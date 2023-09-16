Вслед за Финляндией и странами Балтии: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами

Еще одна страна Европейского Союза – Польша закрывает свои границы для автомобилей с российскими номерами.

Об этом сегодня объявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 сентября.

Сейчас смотрят

– В связи с публикацией 8 сентября указаний Еврокомиссии по запрету въезда в Евросоюз автомобилей, зарегистрированных в России, сообщаю, что этот запрет на польской границе начнет действовать с завтрашнего дня, 17 сентября, и вступит в силу сегодня в полночь, — отметил Каминский.

По словам министра, это означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в РФ, не сможет въехать на территорию Польши. Запрет касается всех транспортных средств – как коммерческих, так и частных.

Каминский напомнил, что ранее Польша ввела подобный запрет для российских грузовиков.

– Ни один российский автомобиль не въедет в Польшу. Это касается всех автомобилей – как используемых в коммерческих целях, так и частных – независимо от того, управляет ли автомобилем гражданин России или другой страны. Правило таково: автомобиль с российской регистрацией в Польшу не пускают, — объяснил Каминский.

Глава МВД подчеркнул, что это еще один элемент санкций против РФ и ее граждан в связи с жестокой войной против Украины.

В пресс-службе МВД уточнили, что с 17 сентября транспортные средства, зарегистрированные в РФ и оснащенные российскими номерными знаками, которые появятся на границе Польши, будут возвращены “в страну за пределами ЕС, из которой они прибыли”. Такие действия будут предприняты, даже если водитель авто не является гражданином РФ.

Какие еще страны запретили въезд авто с российскими номерами

Ранее такой же запрет был введен странами Балтии и Финляндией.

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Латвию начал действовать 12 сентября с 18:00 по местному времени. Въезжающие на таких авто должны вернуться в РФ или Беларусь, а в случае отказа транспортное средство могут конфисковать.

В правительстве Литвы также объявили о запрете 12 сентября. Исключение сделано для транспортных средств, следующих транзитом в Калининград. У водителей, нарушающих запрет, могут конфисковать автомобили.

С 13 сентября запрет был введен и на границах Эстонии. А с полуночи 16 сентября к странам Балтии присоединилась Финляндия.

Заявление польского МВД означает, что все граничащие с Россией страны-члены ЕС запретили въезд авто с российскими номерами.

8 сентября Еврокомиссия обнародовала разъяснение, как странам ЕС применять запрет на ввоз из России подсанкционных товаров, в том числе транспортных средств. Согласно документу, въезд в Евросоюз пассажирским автомобилем, зарегистрированным в РФ, расценивается как запрещенный импорт.

Источник: PAP, МВД Польши

Источник : Deutsche Welle

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.