Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
В Украине произошло землетрясение
Мир
Юлия Соколова, редактор ленты

Вслед за Финляндией и странами Балтии: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами

Польща - кордон з РФ
Фото: Getty Images

Еще одна страна Европейского Союза – Польша закрывает свои границы для автомобилей с российскими номерами.

Об этом сегодня объявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 сентября.

Сейчас смотрят

– В связи с публикацией 8 сентября указаний Еврокомиссии по запрету въезда в Евросоюз автомобилей, зарегистрированных в России, сообщаю, что этот запрет на польской границе начнет действовать с завтрашнего дня, 17 сентября, и вступит в силу сегодня в полночь, — отметил Каминский.

По словам министра, это означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в РФ, не сможет въехать на территорию Польши. Запрет касается всех транспортных средств – как коммерческих, так и частных.

Каминский напомнил, что ранее Польша ввела подобный запрет для российских грузовиков.

– Ни один российский автомобиль не въедет в Польшу. Это касается всех автомобилей – как используемых в коммерческих целях, так и частных – независимо от того, управляет ли автомобилем гражданин России или другой страны. Правило таково: автомобиль с российской регистрацией в Польшу не пускают, — объяснил Каминский.

Глава МВД подчеркнул, что это еще один элемент санкций против РФ и ее граждан в связи с жестокой войной против Украины.

В пресс-службе МВД уточнили, что с 17 сентября транспортные средства, зарегистрированные в РФ и оснащенные российскими номерными знаками, которые появятся на границе Польши, будут возвращены “в страну за пределами ЕС, из которой они прибыли”. Такие действия будут предприняты, даже если водитель авто не является гражданином РФ.

Читайте также
Сначала прекратите атаки на границе: Дуда ответил на призыв Лукашенко “улучшить отношения”
Анджей Дуда

Какие еще страны запретили въезд авто с российскими номерами

Ранее такой же запрет был введен странами Балтии и Финляндией.

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Латвию начал действовать 12 сентября с 18:00 по местному времени. Въезжающие на таких авто должны вернуться в РФ или Беларусь, а в случае отказа транспортное средство могут конфисковать.

В правительстве Литвы также объявили о запрете 12 сентября. Исключение сделано для транспортных средств, следующих транзитом в Калининград. У водителей, нарушающих запрет, могут конфисковать автомобили.

С 13 сентября запрет был введен и на границах Эстонии. А с полуночи 16 сентября к странам Балтии присоединилась Финляндия.

Заявление польского МВД означает, что все граничащие с Россией страны-члены ЕС запретили въезд авто с российскими номерами.

8 сентября Еврокомиссия обнародовала разъяснение, как странам ЕС применять запрет на ввоз из России подсанкционных товаров, в том числе транспортных средств. Согласно документу, въезд в Евросоюз пассажирским автомобилем, зарегистрированным в РФ, расценивается как запрещенный импорт.

Читайте также
Польша и страны Балтии могут закрыть все КПП на границе с Беларусью: названо условие
Кордон Польщі з Білоруссю

Источник: PAP, МВД Польши

Источник: Deutsche Welle
Європейський Союз, Естонія, Латвия, Литва, Польша, Санкції проти Росії, Транспорт, Фінляндія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Несмотря на решение Еврокомиссии: Польша, Венгрия и Словакия продлят эмбарго на зерно из Украины
Зерно, збір урожаю
ВСУ вытеснили россиян в восточную акваторию Черного моря – эстонская разведка
Великий десантний корабель Мінськ флоту РФ
Подоляк рассказал, есть ли напряжение в отношениях между Украиной и Польшей
Михайло Подоляк
Польша пытается привязать зерновой вопрос ко вступлению Украины в ЕС – Минэкономики
зерно
Еврокомиссия продлит эмбарго на ввоз украинского зерна, но не до конца года – СМИ
Єврокомісія

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Горит все: как живут люди в прифронтовой Павловке
Вслед за Финляндией и странами Балтии: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Вслед за Финляндией и странами Балтии: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
Вслед за Финляндией и странами Балтии: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
Вслед за Финляндией и странами Балтии: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь