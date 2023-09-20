Путин должен осознать, что государства ООН серьезно относятся к выполнению своих принципов — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал остерегаться ложных “мирных решений” и подчеркнул, что именно российский диктатор Владимир Путин может прекратить войну в любой момент.

Об этом он сказал во время выступления перед Генассамблеей ООН, сообщает Укринформ.

— Не забывайте, что Россия несет ответственность за эту войну, и именно президент РФ может прекратить ее в любой момент одним своим распоряжением. Но для того чтобы он это сделал, он должен осознать, что мы, государства ООН, относимся серьезно к выполнению наших принципов, — сказал канцлер.

По его словам, в многополярном мире XXI века нет места ревизионизму и империализму. Война России нанесла огромные страдания не только Украине, ведь “люди во всем мире страдают от инфляции, роста долгов, дефицита удобрений, голода и роста бедности”.

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В то же время Шольц призвал остерегаться “мнимых мирных решений”, которые имеют “мир” только в своем названии.

— Ведь мир без свободы означает угнетение. Мир без справедливости означает диктатуру. Это наконец должны понять и в Москве, — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине.

Источник : Укринформ

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