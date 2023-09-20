Путін має усвідомити, що держави ООН серйозно ставляться до виконання своїх принципів – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав остерігатись хибних “мирних рішень” і наголосив, що саме російський диктатор Володимир Путін може припинити війну в будь-який момент.

Про це він сказав під час виступу перед Генасамблеєю ООН, повідомляє Укрінформ.

– Не забуваймо, що Росія несе відповідальність за цю війну, і саме президент РФ може припинити її в будь-який момент одним своїм розпорядженням. Але для того щоби він це зробив, він має усвідомити, що ми, держави ООН, ставимося серйозно до виконання наших принципів, – сказав канцлер.

За його словами, в багатополярному світі ХХІ століття немає місця ревізіонізму та імперіалізму. Війна Росії завдала величезних страждань не лише Україні, адже “люди в усьому світі страждають від інфляції, зростання боргів, дефіциту добрив, голоду та зростання бідності”.

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Водночас Шольц закликав остерігатися “вдаваних мирних рішень”, які мають “мир” лише у своїй назві.

– Адже мир без свободи означає гноблення. Мир без справедливості означає диктатуру. Це нарешті мають зрозуміти і в Москві, – додав він.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав посилити військову допомогу Україні.

Джерело : Укрінформ

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