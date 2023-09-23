Австралия поддержала ограничение права вето России и призвала к реформированию Совбеза ООН
Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и призвала к дальнейшему реформированию этого руководящего органа.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление главы МИД Австралии Пенни Вонг на Генассамблее ООН.
— Мы должны требовать большего от постоянных членов, включая ограничения на использование права вето. Россия насмехается над ООН ежедневно, продолжая свое незаконное и аморальное вторжение в Украину, — сказала Вонг.
В среду Зеленский заявил членам Совета Безопасности ООН, что способность Москвы накладывать вето на инициативы сделала невозможным адекватное реагирование этого органа на полномасштабное вторжение России в Украину.
Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными и имеют право вето: Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.
— Мы должны обеспечить более широкое постоянное и непостоянное представительство для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии, — сказал Вонг.
По ее словам, Австралия стремится получить место в Совете Безопасности на 2029-2030 годы.
Вонг добавила, что напряженность в Южно-Китайском море и дальнейшая разработка Северной Кореей ядерного оружия являются одними из вопросов, которые создают наиболее конфронтационную обстановку за последние десятилетия и требуют большей приверженности к предотвращению конфликтов.
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