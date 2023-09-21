Агрессивная война в Украине должна быть делом каждого – председатель Совбеза ООН

Борьба Украины против захватнической агрессии РФ является делом каждого, кто стремится жить в мире свободных и равных народов.

Об этом в среду, 20 сентября, заявил глава Совета безопасности ООН, премьер-министр Албании Эди Рама.

Во ходе своего выступления в Совбезе, Рама не скрывал эмоций по поводу ситуации в Украине.

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— Кто недавно мог себе представить, что в третьем десятилетии XXI века катастрофическая война, развязанная постоянным членом Совбеза, поставит Европу под угрозу, грубо подорвав все принципы, которые породила ООН?! Кто мог себе представить, что неоправданная, несправедливая, неспровоцированная военная агрессия большой страны против новой демократии, не была бы немедленно и повсеместно осуждена всеми нациями, которые собрались здесь и разделяют одни и те же цели и принципы?! — эмоционально сказал председатель Совбеза ООН.

Он также возмутился теми, кто отказывается называть войну жестокой агрессией, “кто говорит “да, но” либо призывает обе стороны приводить аргументы, чтобы не называть вещи своими именами”.

По словам Эди Рамы, эта агрессивная война должна быть делом каждого.

— Если мы не сможем единодушно признать и громко сказать, кто является агрессором, а кто – жертвой агрессии, это было бы оскорблением интеллекта Совета безопасности. Это такая же резкая разница, как между войной и миром, как напомнил бы Лев Толстой. Борьба Украины – это борьба каждого, кто стремится жить в мире, где нации свободны и равны, где территориальная целостность неоспорима, и их право жить в мире неоспоримо, — сказал премьер Албании.

Председатель Совбеза ООН также добавил, что Албания – это маленькая страна, ее постоянная поддержка Украины, вероятно, не изменит динамику на поле боя, но поспособствует тому, чтобы не поощрять агрессию, не признавать аннексию и не позволять очевидному становиться сомнительным.

— Злоупотребление правом вето сделало Совет безопасности ООН заложником, парализовало его работу, но не заставило замолчать, — подытожил Эди Рама.

Албания председательствует в Совбезе ООН в сентябре 2023 года.

Напомним, в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН на тему Поддержание принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в США принял участие в дебатах ООН во главе украинской делегации.

Во время выступления в Совбезе ООН глава государства озвучил три важных шага в реформировании ООН.

Кроме того, президент Украины назвал два пункта по воплощению Формулы мира и укреплению архитектуры безопасности в мире.

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