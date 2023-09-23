Австралія підтримала обмеження права вето Росії та закликала до реформування Радбезу ООН

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй і закликала до подальшого реформування цього керівного органу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виступ очільниці МЗС Австралії Пенні Вонг на Генасамблеї ООН.

— Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето. Росія насміхається над ООН щодня, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну, – сказала Вонг.

У середу Зеленський заявив членам Ради Безпеки ООН, що здатність Москви накладати вето на ініціативи унеможливила адекватне реагування цього органу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зараз дивляться

Радбез ООН складається з 15 членів, п’ять з яких є постійними і мають право вето: Китай, Росія, Франція, Велика Британія та США.

— Ми повинні забезпечити ширше постійне і непостійне представництво для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії, – сказав Вонг.

За її словами, Австралія прагне отримати місце в Раді Безпеки на 2029-2030 роки.

Вонг додала, що напруженість у Південно-Китайському морі і подальша розробка Північною Кореєю ядерної зброї є одними з питань, які створюють найбільш конфронтаційні обставини за останні десятиліття і вимагають більшої прихильності до запобігання конфліктів.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.