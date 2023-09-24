Детей в РФ готовят к войне. В школах учат стрелять из настоящего оружия — CNN

Школы по всей территории РФ превратились в военный плац. Дети младших классов надевают военную форму и проходят марш-броски, а старших учат копать окопы, бросать гранаты и стрелять из настоящего оружия, сообщает телеканал CNN.

— В школах по всей стране прославляется служба в вооруженных силах, формируются “добровольческие роты” из подростков и меняется национальная учебная программа с акцентом на защиту родины, — отмечает автор публикации.

То есть российских детей готовят к войне, и в это вкладываются огромные инвестиции. Глава Минобразования РФ Сергей Кравцов недавно заявил, что в школах и колледжах существует около 10 тыс. так называемых военно-патриотических клубов, в работе которых задействовано четверть миллиона человек.

Такая подготовка включает также радикальный пересмотр школьной программы с введением обязательных военно-патриотических занятий, обновление учебников по истории, в которых акцентируется внимание на военных победах РФ.

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— Стандартный учебник “История России” теперь имеет на обложке Крымский мост и новую главу, посвященную новейшей истории Украины. Там есть разделы “Фальсификация истории”, “Возрождение нацизма”, “Украинский неонацизм” и “Россия — страна героев”, — сообщает американский телеканал.

Из названий этих разделов понятно, что РФ пытается переписать новейшую историю и лживо представить свое вторжение в Украину как “специальную миссию” по защите русскоязычных от геноцида со стороны “неонацистов”.

Программа в этом году якобы только тестируется, а в 2024 году будет введена в школах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Юнармия

Источник : CNN

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