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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дітей у РФ готують до війни. У школах вчать стріляти зі справжньої зброї – CNN

Дітей у РФ готують до війни

Школи по всій території РФ перетворилися на військовий плац. Діти молодших класів одягають військову форму і проходять марш-кидки, а старших вчать копати окопи, кидати гранати та стріляти зі справжньої зброї, повідомляє телеканал CNN.

– У школах по всій країні прославляється служба в збройних силах, формуються “добровольчі роти” з підлітків і змінюється національна навчальна програма з акцентом на захист батьківщини, – зауважує автор публікації.

Тобто російських дітей готують до війни, і в це вкладаються величезні інвестиції. Глава Міносвіти РФ Сергій Кравцов нещодавно заявив, що у школах і коледжах існує близько 10 тис. так званих військово-патріотичних клубів, в роботі яких задіяно чверть мільйона людей.

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Така підготовка включає також радикальний перегляд шкільної програми із запровадженням обов’язкових військово-патріотичних занять, оновлення підручників з історії, в яких акцентується увага на військових перемогах РФ.

– Стандартний підручник “Історія Росії” тепер має на обкладинці Кримський міст і нову главу, присвячену новітній історії України. Там є розділи “Фальсифікація історії”, “Відродження нацизму”, “Український неонацизм” і “Росія – країна героїв”, – повідомляє американський телеканал.

Із назв цих розділів зрозуміло, що РФ намагається переписати новітню історію та брехливо представити своє вторгнення в Україну як “спеціальну місію” із захисту російськомовних від геноциду з боку “неонацистів”.

Програма цього року нібито лише тестується, а у 2024 році буде введена в школах.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Юнармия

Джерело: CNN
Історія, Армія Росії, війна, мобілізація, Російська агресія, Росія, Школа
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