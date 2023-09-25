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Митинги из-за событий в Карабахе: количество задержанных в Ереване выросло до 168

Митинги из-за событий в Карабахе: количество задержанных в Ереване выросло до 168

В столице Армении Ереване количество задержанных участников митинга против власти возросло до 168 человек.

Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на МВД страны.

Указано, что в городе продолжаются акции протеста, во время которых демонстранты требуют отставки премьера Никола Пашиняна за его политику в отношении Нагорного Карабаха.

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Протестующие разделились на несколько групп, они перекрывают улицы и призывают прохожих присоединяться.

Лидеры оппозиции заявили, что акции неповиновения продлятся три дня.

В ночь на 19 сентября Азербайджан возобновил боевые действия с формулировкой “антитеррористические меры” в непризнанном Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в Нагорном Карабахе.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток. Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

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Фото: скриншот с видео Радио Азатутюн

акція протесту, Армения
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