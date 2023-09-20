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Илья Нежигай, редактор ленты

Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе

Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе
Фото: Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал в среду вечером, 20 сентября, пишет Azertag.

По его словам, армия Азербайджана “за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов”.

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— Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Уничтожена и выведена из строя военная техника, — добавил Алиев.

Глава Азербайджана также объявил о начале процесса разоружения армии так называемого Нагорного Карабаха, в соответствии с достигнутыми договоренностями ранее.

Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

— В результате начала и успешного завершения антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет вчера примерно в 13:00, — сказал он.

Карабах: между Арменией и Азербайджаном

И Баку, и Ереван, давно претендуют на территории Нагорного Карабаха, конфликт по которому достигает времен распада Советского Союза. Впрочем, в течение 2023 года появились продвижения в этом направлении.

Еще 18 апреля Армения официально подтвердила суверенитет Азербайджана над территорией Карабаха, а азербайджанские представители заявили о надежде на установление мира между государствами.

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Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе

Впоследствии руководители МИД Азербайджана и Армении объявили о возможном мирном соглашении по Карабаху до конца 2023 года.

Уже 16 июля Баку заявил, что Москва и Ереван не выполняют обязательств по соглашению, которое было подписано в 2020 году по итогам 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией.

Почти через неделю премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что существует риск активизации боевых действий.

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Возобновление боевых действий

В ночь на 19 сентября Азербайджан возобновил боевые действия с формулировкой “антитеррористические меры” в непризнанном Нагорном Карабахе.

Со стороны США, ЕС, Франции, Германии и других прозвучали осуждения Азербайджана за возобновление боевых действий. Страны призвали официальный Баку вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией. В свою очередь Ереван обвинил азербайджанскую армию в этнических чистках и агрессии против “народа Карабаха”.

Впоследствии премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в Нагорном Карабахе.

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