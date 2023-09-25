Мітинги через події в Карабаху: кількість затриманих у Єревані зросла до 168
У столиці Вірменії Єревані кількість затриманих учасників мітингу проти влади зросла до 168 осіб.
Про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на МВС країни.
Зазначено, що у місті тривають акції протесту, під час яких демонстранти вимагають відставки прем’єра Нікола Пашиняна за його політику щодо Нагірного Карабаху.
Протестувальники розділилися на кілька груп, вони перекривають вулиці та закликають перехожих приєднуватися.
Лідери опозиції заявили, що акції непокори триватимуть три дні.
У ніч проти 19 вересня Азербайджан відновив бойові дії з формулюванням “антитерористичні заходи” у невизнаному Нагірному Карабаху.
Прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення у регіоні.
Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби. Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.
Фото: скриншот з відео Радіо Азатутюн
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