Мітинги через події в Карабаху: кількість затриманих у Єревані зросла до 168

У столиці Вірменії Єревані кількість затриманих учасників мітингу проти влади зросла до 168 осіб.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на МВС країни.

Зазначено, що у місті тривають акції протесту, під час яких демонстранти вимагають відставки прем’єра Нікола Пашиняна за його політику щодо Нагірного Карабаху.

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Протестувальники розділилися на кілька груп, вони перекривають вулиці та закликають перехожих приєднуватися.

Лідери опозиції заявили, що акції непокори триватимуть три дні.

У ніч проти 19 вересня Азербайджан відновив бойові дії з формулюванням “антитерористичні заходи” у невизнаному Нагірному Карабаху.

Прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення у регіоні.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби. Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

Фото: скриншот з відео Радіо Азатутюн

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