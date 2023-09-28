Борются с путинским режимом: что известно о легионе Свобода России

22 мая 2023 года добровольцы легиона Свобода России записали видеообращение к своим гражданам, чтобы те пробуждались от диктатуры Кремля и боролись за свободную от Путина Россию.

Также добровольцы легиона сообщили, что возвращаются домой, и призвали жителей приграничных регионов не сопротивляться и не бояться их.

В легионе Свобода России тогда заявили, что их подразделения и Русский добровольческий корпус якобы уже заняли населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон заходят передовые отряды.

Сейчас смотрят

28 сентября стало известно, что бойцы легиона Свобода России вновь проводят операцию на территории Белгородской области РФ.

Факты ICTV узнавали, что известно о добровольческом легионе Свобода России, когда был сформирован и какие задачи возложены на бойцов.

Легион Свобода России: что это за формирование

По открытой информации, легион Свобода России — российский легион Вооруженных сил Украины.

Сформирован он был в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время полномасштабной войны. Вторым таким подразделением является Русский добровольческий корпус, созданный в августе 2022.

Свобода России принадлежит к Интернациональному легиону ТрО Украины.

В легион входят бывшие военнослужащие Вооруженных сил РФ и другие россияне. По некоторым источникам, в легионе также есть белорусы, не имевшие опыта службы в регулярных войсках.

Идеология и символика

Добровольцы легиона используют на шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.

По словам самих бойцов, бело-сине-белый флаг — это флаг свободной России.

Как утверждают участники объединения, легион Свобода России был создан для борьбы с путинским режимом.

Что же касается зарплат бойцов легиона, то один из добровольцев в интервью на украинском YouTube-канале PRESSING сообщил, что пищевые продукты, заработную плату и оружие они получают от украинской стороны.

— Свобода России входит в Интернациональный легион ТрО Украины, который в свою очередь подчиняется ГУР. Поэтому мы получаем необходимое пищевое и денежное обеспечение, — добавил доброволец легиона.

История создания легиона Свобода России

Дата создания легиона — 11 марта 2022 года. Когда бойцы армии РФ добровольно перешли на сторону Украины, была сформирована рота легиона (более 100 человек).

По словам командира роты, 27 февраля с помощью сотрудников СБУ они перешли на украинскую сторону, чтобы защитить украинцев от настоящих фашистов.

Первые добровольцы легиона начали индивидуальную подготовку в конце марта 2022 года. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из ВСУ изучил особенности работы шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности NLAW.

Что известно о бойцах и специальных задачах легиона Свобода России

В открытом доступе такой информации нет, она засекречена. Поскольку большинство бойцов легиона — это бывшие военные ВС РФ, ради своей безопасности они не разглашают личную информацию.

Фото: Легион Свобода России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.