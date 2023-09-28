Ракета, упавшая в Пшеводуве прошлой осенью, была украинской — глава Минюста Польши

Ракета, упавшая в польском селе Пшеводув в ноябре 2022 года, была украинской.

Об этом сообщил министр юстиции Польши Збигнев Зебро, пишет PAP.

— Прокуратура провела расследование и однозначно указала в заключении, что ракета была украинской — еще советского или российского производства, — сказал Зебро.

Он отметил, что место запуска и принадлежность к конкретной военной группировке тоже указывают, что ракета была украинской.

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По словам министра, сотрудничества с украинской стороной по этому вопросу “не было уже много месяцев”.

Что известно о падении ракеты в Польше

15 ноября 2022 года стало известно о падении ракеты в селе Пшеводув на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Этому предшествовала очередная массированная ракетная атака РФ на украинские города и объекты энергетики.

Ракета попала в зернохранилище в Пшеводуве, погибли двое мужчин 59 и 60 лет.

Версии сторон по поводу того, чья это была ракета (украинская или российская), изначально кардинально отличались. К примеру, президент Владимир Зеленский 16 ноября заявлял, что удар по Польше нанесла не украинская ракета.

Тогда лидер Польши Анджей Дуда отмечал, что независимо от того, была ли ракета из украинской ПВО или запущена РФ, в инциденте виноват Кремль, развязавший войну.

Украина настаивала на том, что хочет участвовать в расследовании и получить доступ к месту падения ракеты в Польше. Позже появилась информация, что польская прокуратура не согласится привлечь украинских правоохранителей к расследованию.

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