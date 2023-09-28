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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты

ракета впала на території Молдови

В Министерстве внутренних дел Молдовы сообщили, что накануне, 27 сентября, в озере вблизи города Анений-Ной, всего в 35 км от Кишинева, обнаружили обломки ракеты.

В МВД утверждают, что никакой опасности для населения нет.

Отмечается, что сейчас доступ людей в этот район запрещен, полиция охраняет обломки ракеты. На месте работают сотрудники Нацполиции, экстренных служб, карабинеры и пограничники.

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В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты
Фото: МВС Молдови
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты
Фото: МВС Молдови
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты
Фото: МВС Молдови
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты

Также на месте присутствуют эксперты Bombteh из IGP. Они анализируют оптимальное решение для извлечения взрывчатки.

Сейчас специалисты откачивают воду из озера, ведь взрывной компонент ракеты может находиться на дне водоема.

Обломки ракет падают на территории Молдовы уже не впервые. В декабре 2022 в результате российского обстрела Украины одна из ракет упала возле города Бричаны, граничащего с Хмельницкой областью.

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Молдова, Ракета, Російська агресія
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