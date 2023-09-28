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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти

ракета впала на території Молдови

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомили, що напередодні,  27 вересня, в озері поблизу міста Аненій-Ной, усього за 35 км від Кишинева, виявили уламки ракети.

В МВС переконують, що жодної небезпеки для населення немає.

Зазначається, що наразі доступ людей до цього району заборонено, поліція охороняє уламки ракети. На місці працюють співробітники Нацполіції, екстрених служб, карабінери та прикордонники.

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У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти
Фото: МВС Молдови
У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти
Фото: МВС Молдови
У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти
Фото: МВС Молдови
У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти
У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти
У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти

Також на місці присутні експерти Bombteh з IGP. Вони аналізують оптимальне рішення для вилучення вибухівки.

Зараз фахівці відкачують воду з озера, адже вибуховий компонент ракети може перебувати на дні водойми.

Уламки ракет падають на території Молдови вже не вперше. У грудні 2022 внаслідок російського обстрілу України одна з ракет впала біля міста Бричани, що межує з Хмельницькою областтю.

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Молдова, Ракета, Російська агресія
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