У Молдові в озері виявили уламки ракети: на місці працюють спеціалісти
У Міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомили, що напередодні, 27 вересня, в озері поблизу міста Аненій-Ной, усього за 35 км від Кишинева, виявили уламки ракети.
В МВС переконують, що жодної небезпеки для населення немає.
Зазначається, що наразі доступ людей до цього району заборонено, поліція охороняє уламки ракети. На місці працюють співробітники Нацполіції, екстрених служб, карабінери та прикордонники.
Також на місці присутні експерти Bombteh з IGP. Вони аналізують оптимальне рішення для вилучення вибухівки.
Зараз фахівці відкачують воду з озера, адже вибуховий компонент ракети може перебувати на дні водойми.
Уламки ракет падають на території Молдови вже не вперше. У грудні 2022 внаслідок російського обстрілу України одна з ракет впала біля міста Бричани, що межує з Хмельницькою областтю.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко