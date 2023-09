Величезний крок: що означає відмова Казахстану допомагати Росії обходити санкції Заходу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна підтримає санкції країн Заходу, введені проти Росії через вторгнення російських військ в Україну.

Про це він заявив 28 вересня під час візиту до Берліна, коли разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем відповідали на запитання журналістів.

Токаєв також запевнив, що Німеччині не варто побоюватися, що Казахстан допомагатиме Росії в обході санкцій.

Раніше в пресі з’являлася інформація про те, що між Росією та країнами Центральної Азії збільшилися обсяги торгівлі, що може свідчити про обхід санкцій Росією, коли країни регіону імпортують і перепродають у РФ товари, які російська сторона не може придбати самостійно, зокрема з Європи.

Попри це, у травні 2023 року Казахстан уже запевняв, що жодним чином не сприяє обходу санкцій з боку Кремля.

Як зазначив відомий економіст, молодший науковий співробітник програми Росія і Євразія в Chatham House Тімоті Еш на своїй сторінці у Twitter, рішення президента Казахстану – давнього союзника РФ – повернутися обличчям до сусіда свідчить про ослаблення контролю Кремля над регіоном.

Він написав: “Нічого собі, величезний крок“, а потім навів коментарі про відмову Токаєва від допомоги РФ в обході санкцій як ще одне свідчення “ослаблення хватки Росії в усьому регіоні… через ідіотське вторгнення Путіна в Україну”.

