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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Величезний крок: що означає відмова Казахстану допомагати Росії обходити санкції Заходу

Величезний крок: що означає відмова Казахстану допомагати Росії обходити санкції Заходу
Фото: Getty Images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна підтримає санкції країн Заходу, введені проти Росії через вторгнення російських військ в Україну.

Про це він заявив 28 вересня під час візиту до Берліна, коли разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем відповідали на запитання журналістів.

Токаєв також запевнив, що Німеччині не варто побоюватися, що Казахстан допомагатиме Росії в обході санкцій.

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– Казахстан однозначно заявив, що дотримуватиметься санкцій і має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, – сказав казахський президент.

Раніше в пресі з’являлася інформація про те, що між Росією та країнами Центральної Азії збільшилися обсяги торгівлі, що може свідчити про обхід санкцій Росією, коли країни регіону імпортують і перепродають у РФ товари, які російська сторона не може придбати самостійно, зокрема з Європи.

Попри це, у травні 2023 року Казахстан уже запевняв, що жодним чином не сприяє обходу санкцій з боку Кремля.

Як зазначив відомий економіст, молодший науковий співробітник програми Росія і Євразія в Chatham House Тімоті Еш на своїй сторінці у Twitter, рішення президента Казахстану – давнього союзника РФ – повернутися обличчям до сусіда свідчить про ослаблення контролю Кремля над регіоном.

Він написав: “Нічого собі, величезний крок“, а потім навів коментарі про відмову Токаєва від допомоги РФ в обході санкцій як ще одне свідчення “ослаблення хватки Росії в усьому регіоні… через ідіотське вторгнення Путіна в Україну”.

Примітно, що в рамках візиту до Німеччини казахський лідер заявив, що продовжить постачати нафту в Німеччину.

Шольц же назвав Казахстан важливим партнером на шляху Німеччини до енергонезалежності від Росії.

– На прохання наших німецьких друзів я підтвердив готовність нашої країни збільшити поставки нафти і зробити їх довгостроковими, – сказав Токаєв.

Він додав, що Казахстан цього року вже відвантажив 500 тис. метричних тонн нафти на німецький нафтопереробний завод у місті Шведт.

Що стосується російсько-української війни, Токаєв закликав до переговорів між Росією та Україною.

– Настав час для раціональної, я б сказав, мудрої дипломатії, – сказав він. – Настав час припинити взаємні звинувачення і почати говорити по суті, щоб знайти основу для мирних переговорів, які були б прийнятні для обох сторін.

Також Токаєв додав, що у Казахстану немає жодних побоювань щодо територіальних домагань з боку Росії.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Казахстан, Німеччина, Олаф Шольц, Росія
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