На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Smer-SD
По предварительным результатам, на выборах в Словакии лидирует пророссийская партия экс-премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD.
Об этом сообщает Aktuality.
Указано, что после подсчета более 99% голосов, партия Smer-SD имеет 22,95%. Ее лидер Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и стремиться к мирным переговорам.
Проевропейская партия Прогрессивная Словакия во главе с Михалом Шимечко набрала 17,96%. Третье место занимает партия Петера Пеллегрини Голос — 14,7%.
Ранее Словакия и Украина договорились создать систему торговли, которая позволит отменить запрет на импорт зерна.
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная