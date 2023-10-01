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На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Smer-SD

На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Smer-SD
Фото: Pixabay

По предварительным результатам, на выборах в Словакии лидирует пророссийская партия экс-премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD.

Об этом сообщает Aktuality.

Указано, что после подсчета более 99% голосов, партия Smer-SD имеет 22,95%. Ее лидер Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и стремиться к мирным переговорам.

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На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Smer-SD

Скриншот Aktuality

Ранее Словакия и Украина договорились создать систему торговли, которая позволит отменить запрет на импорт зерна.

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