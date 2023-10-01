На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія Smer-SD

За попередніми результатами, на виборах у Словаччині лідирує проросійська партія експрем’єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD.

Про це повідомляє Aktuality.

Зазначено, що після підрахунку понад 99% голосів, партія Smer-SD має 22,95%. Її лідер Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні та прагнути до мирних переговорів.

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Проєвропейська партія Прогресивна Словаччина на чолі з Міхалом Шимечком набрала 17,96%. Третє місце займає партія Петера Пеллегріні Голос — 14,7%.

Раніше Словаччина та Україна домовилися створити систему торгівлі, яка дозволить скасувати заборону на імпорт зерна.

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