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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія Smer-SD

На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія Smer-SD
Фото: Pixabay

За попередніми результатами, на виборах у Словаччині лідирує проросійська партія експрем’єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD.

Про це повідомляє Aktuality.

Зазначено, що після підрахунку понад 99% голосів, партія Smer-SD має 22,95%. Її лідер Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні та прагнути до мирних переговорів.

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Проєвропейська партія Прогресивна Словаччина на чолі з Міхалом Шимечком набрала 17,96%. Третє місце займає партія Петера Пеллегріні Голос — 14,7%.

На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія Smer-SD

Скриншот Aktuality

Раніше Словаччина та Україна домовилися створити систему торгівлі, яка дозволить скасувати заборону на імпорт зерна.

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парламентські вибори, Словаччина
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