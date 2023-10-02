Вагнер може знову повернутися в Україну: в ISW назвали, хто може очолити ПВК
Приватна військова компанія Вагнера може перейти в підпорядкування Росгвардії або Міноборони РФ і знову становити серйозну загрозу для українських військових.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Основні бойові елементи ПВК Вагнер розкидані по декількох країнах: у Білорусі, Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі, і немає чіткого єдиного лідера угруповання.
29 вересня російський диктатор Володимир Путін публічно підтримав колишнього командира ПВК і нинішнього співробітника Міністерства оборони Андрія Трошева і заявив, що вони обговорювали формування нових добровольчих загонів для війни в Україні.
Деякі бойовики Вагнера негативно відреагували на підтримку Путіним Андрія Трошева. В одному з Telegram-каналів, пов’язаних із Вагнером, повідомлялося, що 25-річний син Євгена Пригожина Павло Пригожин нібито взяв на себе командування угрупованням.
Також повідомлялося, що Павло Пригожин веде переговори з Росгвардією про участь вагнерівців у війні в Україні.
Варто зазначити, що Росгвардія перебуває в прямому підпорядкуванні адміністрації президента РФ, тому публічні дружні обійми Путіна з Трошевим і підпорядкування елементів Вагнера Міноборони РФ заслуговують на увагу, вважають аналітики ISW.
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