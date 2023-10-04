Массированная атака беспилотников в России: где работала ПВО

Ночью 4 октября Белгородскую, Брянскую и Курскую области якобы массированно атаковали беспилотники.

В Минобороны России утверждают, что их противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 31 БпЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Белгородской области Вячеслав Гладков уже успели заверить, что пострадавших и разрушений в регионах нет.

Сейчас смотрят

Их коллега из Курской области – Роман Старовойт – пока молчит.

Так, Александр Богомаз убеждает, что над Брянским районом утром уничтожили один беспилотник.

Гладков не акцентирует внимание на количестве дронов.

Еще около двух ночи он лаконично сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом работает ПВО, а воздушные цели якобы сбиты.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.