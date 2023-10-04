Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Масована атака безпілотників у Росії: де працювала ППО

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Уночі 4 жовтня Бєлгородську, Брянську та Курську області нібито масовано атакували безпілотники.

У Міноборони Росії переконують, що їхня протиповітряна оборона перехопила та знищила 31 БпЛА.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз та очільник Бєлгородської області В’ячеслав Гладков уже встигли запевнити, що постраждалих та руйнувань у регіонах немає.

Зараз дивляться

Їхній колега з Курської області – Роман Старовойт – поки що мовчить.

Так, Олександр Богомаз переконує, що над Брянським районом вранці знищили один безпілотник.

Гладков не акцентує на кількості дронів.

Ще близько другої ночі він лаконічно повідомляв, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює ППО, а повітряні цілі буцімто збиті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.10.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
газовий лічильник
Виплати від ООН: хто з українців отримає 2 220 грн та як подати заявку
Гроші, виплати, гривня

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Масована атака безпілотників у Росії: де працювала ППО
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Масована атака безпілотників у Росії: де працювала ППО
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Масована атака безпілотників у Росії: де працювала ППО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь