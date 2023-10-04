Масована атака безпілотників у Росії: де працювала ППО

Уночі 4 жовтня Бєлгородську, Брянську та Курську області нібито масовано атакували безпілотники.

У Міноборони Росії переконують, що їхня протиповітряна оборона перехопила та знищила 31 БпЛА.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз та очільник Бєлгородської області В’ячеслав Гладков уже встигли запевнити, що постраждалих та руйнувань у регіонах немає.

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Їхній колега з Курської області – Роман Старовойт – поки що мовчить.

Так, Олександр Богомаз переконує, що над Брянським районом вранці знищили один безпілотник.

Гладков не акцентує на кількості дронів.

Ще близько другої ночі він лаконічно повідомляв, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює ППО, а повітряні цілі буцімто збиті.

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