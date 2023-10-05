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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Попри заяви та обмеження: відома китайська компанія DJI продовжує постачати дрони в РФ

дрон
Фото: Unsplash

Продукція відомого китайського виробника безпілотників DJI, не дивлячись на заяву більше року тому про припинення ведення бізнесу у Росії та Україні, продовжує відігравати вирішальну роль на полі бою. Зокрема, китайські дрони через навчальні центри допомагають Росії воювати проти України.

Про це свідчить нове розслідування Радіо Свобода.

Там зазначають, що продукція реалізується російським компаніям і навчальним центрам, пов’язаним із військовими діями Кремля. Мова йде про недорогі дрони, які використовуються російськими організаціями для проведення цивільних та військових тренінгів щодо застосування дронів для спостереження, розвідки та, у деяких випадках, модифікації їх для атак.

Зараз дивляться

– З початку війни Китай продемонстрував готовність підтримати Росію, яка підходить до “червоних ліній” Заходу, але не перетинає їх, – каже в інтерв’ю Джозеф Вебстер, старший науковий співробітник Атлантичної ради, який відстежує потік китайського експорту до Росії.

Зазначається, що торговельні дані демонструють, що український імпорт на тлі впровадження Китаєм з 1 вересня крайніх обмежень щодо продажу дронів та інших технологій подвійного призначення різко впав, тоді як російський імпорт залишається сильним.

Видання зазначає, що DJI не відповіла на прохання про коментар, але в квітні 2022 року компанія оголосила, що припинить більшість прямих продажів до Росії та України. У той час представник компанії сказав Reuters, що DJI “ненавидить будь-яке використання наших безпілотників для заподіяння шкоди” і що використання їхніх безпілотників у війні є “недоречним”.

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Зазначається, що безпілотники DJI використовує навчальна компанія Skymec, Пустелга, школа пілотів безпілотників SHUBBA-Octagon у Санкт-Петербурзі тощо. Вони мають чіткі військові зв’язки і про це свідчать численні докази.

Українська консалтингова компанія з питань бізнес-аналітики Molfar не змогла з’ясувати, скільки дронів DJI відправляється російським компаніям, і не може сказати, чи влада Китаю зіграла якусь роль у продажі, чи китайський бізнес просто скористався можливостями, наданими війною в Україні.

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Оксана Михайлова
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