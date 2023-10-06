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Благодаря Украине очередь на расширение ЕС будет двигаться быстрее – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что благодаря Украине процесс расширения географии Евросоюза значительно ускорится.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Борреля на неформальной встрече лидеров ЕС в испанском городе Гранада.

Так, журналисты спросили у Борреля относительно ориентировочной даты следующего расширения Евросоюза, ведь по этому вопросу в ЕС продолжаются дискуссии. А началось все после того, как глава Европейского совета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

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– Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: Хорошо, у нас есть время. Но у нас нет времени, – сказал Боррель.

По его мнению, ЕС очень долго затягивал с процессом расширения. Но теперь, благодаря заявке Украины на вступление в Евросоюз, глава дипломатии ожидает ускорения расширения.

По его словам, Украина “подтолкнула” очередь, и очередь будет двигаться.

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Напомним, что 21 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №9610 о национальных меньшинствах. Его принятие было одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

В ноябре Еврокомиссия должна представить отчет о выполнении Украиной и другими странами условий для вступления в ЄС.

Жозеп Боррель, Украина-ЕС
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