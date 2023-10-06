Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що завдяки Україні процес розширення географії Євросоюзу значно прискориться.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на заяву Борреля на неформальній зустрічі лідерів ЄС в іспанському місті Гранада.

Так, журналісти запитали у Борреля щодо орієнтовної дати наступного розширення Євросоюзу, адже стосовно цього питання у ЄС тривають дискусії. А почалось усе після того, як очільник Європейської ради Шарль Мішель запропонував як орієнтир 2030 рік.

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– Добре мати ціль, добре мати горизонт. Це політичний горизонт. Мета фіксованої дати – для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: Добре, у нас є час. Та у нас немає часу, – сказав Боррель.

На його думку, ЄС дуже довго затягував із процесом розширенням. Але тепер, завдяки заявці України на вступ до Євросоюзу, глава дипломатії очікує на пришвидшення розширення.

За його словами, Україна “підштовхнула” чергу, тож черга рухатиметься.

Нагадаємо, що 21 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9610 про національні меншини. Його ухвалення було однією з вимог для початку переговорів про членство України в Євросоюзі.

У листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими країнами умов для вступу до блоку.

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