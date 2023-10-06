Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що завдяки Україні процес розширення географії Євросоюзу значно прискориться.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на заяву Борреля на неформальній зустрічі лідерів ЄС в іспанському місті Гранада.

Так, журналісти запитали у Борреля щодо орієнтовної дати наступного розширення Євросоюзу, адже стосовно цього питання у ЄС тривають дискусії. А почалось усе після того, як очільник Європейської ради Шарль Мішель запропонував як орієнтир 2030 рік.

Зараз дивляться

– Добре мати ціль, добре мати горизонт. Це політичний горизонт. Мета фіксованої дати – для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: Добре, у нас є час. Та у нас немає часу, – сказав Боррель.

На його думку, ЄС дуже довго затягував із процесом розширенням. Але тепер, завдяки заявці України на вступ до Євросоюзу, глава дипломатії очікує на пришвидшення розширення.

За його словами, Україна “підштовхнула” чергу, тож черга рухатиметься.

Читайте також
Стало відомо, коли ЄС може оголосити про початок переговорів щодо вступу України
Україна в ЄС, акція

Нагадаємо, що 21 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9610 про національні меншини. Його ухвалення було однією з вимог для початку переговорів про членство України в Євросоюзі.

У листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими країнами умов для вступу до блоку.

Жозеп Боррель, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Стало відомо, коли ЄС може оголосити про початок переговорів щодо вступу України
Україна в ЄС, акція
Такого варіанту не існує: Боррель про можливість часткового членства України в ЄС
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Питання часу: Кулеба заявив, що в Євросоюзі є консенсус щодо членства України
Дмитро Кулеба
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
Жозеп Боррель
Зеленський визначив 5 кроків для посилення позицій України та ЄС у тиску на РФ
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь