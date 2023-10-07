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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ночью в Москве якобы отбили атаку дронов: что известно

Москва під час бунту ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

В субботу, 7 октября, около пяти часов утра городской голова Москвы Сергей Собянин заявил о якобы отраженной ночью атаке дронов.

— Силами ПВО в Истринском городском округе (на северо-западе Московской области — Ред.) отражена атака беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Как сообщают в местных Telegram-каналах, одновременно с вероятной атакой в столичных аэропортах объявляли план Килим, а в аэропорту Внуково были отменены два рейса и по меньшей мере девять перенесены. Еще восемь самолетов задерживали свой вылет в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Напомним, ночью 1 августа Москву и Московскую область атаковали три беспилотника.

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Как утверждают в Минобороны РФ, два БпЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы. После этого дрон якобы потерял управление и упал на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

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атака дронами, Безпілотники, Москва, Росія
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