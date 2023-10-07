Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо

У суботу, 7 жовтня, близько п’ятої години ранку міський голова Москви Сергій Собянін заявив про нібито відбиту вночі атаку дронів.

– Силами ППО в Істринському міському окрузі (на північному заході Московської області – Ред.) відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, одночасно з імовірною атакою в столичних аеропортах оголошували план Килим, а в аеропорту Внуково було скасовано два рейси й щонайменше дев’ять перенесено. Ще вісім літаків затримували свій виліт в аеропортах Домодєдово та Шереметьєво.

Нагадаємо, уночі 1 серпня Москву та Московську область атакували три безпілотники.

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Як стверджують у Міноборони РФ, два БпЛА було знищено в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.

Ще один безпілотник буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Після цього дрон нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

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