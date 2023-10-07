Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо

Москва під час бунту ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

У суботу, 7 жовтня, близько п’ятої години ранку міський голова Москви Сергій Собянін заявив про нібито відбиту вночі атаку дронів. 

– Силами ППО в Істринському міському окрузі (на північному заході Московської області – Ред.) відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події, – йдеться у повідомленні. 

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, одночасно з імовірною атакою в столичних аеропортах оголошували план Килим, а в аеропорту Внуково було скасовано два рейси й щонайменше дев’ять перенесено. Ще вісім літаків затримували свій виліт в аеропортах Домодєдово та Шереметьєво.

Нагадаємо, уночі 1 серпня Москву та Московську область атакували три безпілотники.

Зараз дивляться

Як стверджують у Міноборони РФ, два БпЛА було знищено в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.

Ще один безпілотник буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Після цього дрон нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Читайте також
Закрито Кримський міст: у Севастополі знову лунають вибухи
вибух дим

атака дронами, Безпілотники, Москва, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Проведуть таємне голосування: 10 жовтня РФ спробує переобратися до Ради ООН з прав людини – ЗМІ
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
РФ застосовуватиме більше Shahed завдяки допомозі Ірану – Гуменюк
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу
Російський вертоліт Ка-29
ППО знищила 25 із 33 дронів – Повітряні сили
ППО війна

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Вночі в Москві нібито відбили атаку дронів: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь