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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин

Шані Лук

Женщиной, которую похитили и покалечили боевики террористической организации ХАМАС, оказалась 30-летняя гражданка Германии Шани Лук.

Что известно о похищении гражданки Германии Шани Лук

Видео, где вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки, разлетелось по соцсетям, и знакомые Шани узнали ее по татуировкам на ногах.

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Шані Лук

На скриншоте потерявшая сознание Шани Лук, которую везут в пикапе боевики ХАМАС

Шані Лук

Фото: Instagram/Шани Лук

Как известно, она вместе с друзьями участвовала в музыкальном фестивале Nova Festival в Израиле, который проходил возле границы с сектором Газа. Дальнейшая судьба 30-летней немки неизвестна.

Что известно о музыкальном фестивале Nova Festival

Как сообщает CNN, Nova Festival проходил на открытом воздухе в сельской местности у границы Газы и Израиля. Это должна была быть танцевальная вечеринка на всю ночь в честь еврейского праздника Суккот.

Но, как рассказывают очевидцы, около шести утра они услышали сирены, следом полетели сотни ракет.

Девушка по имени Гибли рассказала CNN, что люди в панике бросились к своим авто, но дороги были уже забиты, а боевики ХАМАСа уже прорвались на территорию Израиля и начали расстреливать участников фестиваля.

— Нам даже негде было спрятаться, потому что мы были на открытом пространстве. Все запаниковали и начали забирать свои вещи. Это было так ужасно, и мы не знали, куда ехать, чтобы не встретить этих злых… людей. У меня много друзей, которые заблудились в лесу на много часов и были подстрелены, будто это был полигон, — рассказала она.

Девушка смогла спрятаться в лесу, сейчас она в безопасности. Гибли все еще пытается связаться со своими друзьями, которые также были на концерте. Говорит, не знает, выжили ли они, попали в плен или еще хуже.

На видео ниже (слева) видно, как участники фестиваля убегают от боевиков ХАМАСа.

Также в соцсетях узнали еще одну похищенную палестинскими боевиками девушку, которую насильно вывезли в сектор Газа.

На видео она отчаянно просит о помощи и тянет руки к своему знакомому. Знакомые девушки узнали в ней израильскую студентку Ноа Аргамани. Ее судьба также неизвестна.

Что известно о похищении людей боевиками ХАМАСа

После вторжения боевиков террористической ХАМАС 7 октября в Израиль они продолжают контролировать некоторые территории. Сообщается о многочисленных издевательствах над целыми семьями, пожилыми людьми и детьми.

В соцсетях стремительно разносятся видео, на которых вооруженные палестинцы берут в заложники целые семьи израильтян.

На этих кадрах видно, что в заложниках мать с отцом и двое их напуганных детей. Стоит отметить, что на теле отца видно кровь и раны. Мальчик на вид лет восьми плачет, отец пытается успокоить ребенка.

Также в сети распространяется еще одно видео, на котором палестинские дети издеваются над израильским мальчиком, которого, как отмечают в соцсетях, похитили и вывезли в сектор Газа.

Мальчик, которому на вид лет пять плачет, и умоляет о помощи, а палестинские подростки смеются, шпыняют его и размахивают перед лицом запуганного ребенка палкой.

По состоянию на 18:00 8 октября правительство Израиля подтвердило похищение 100 человек.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов, а Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции Железные мечи против палестинского движения ХАМАС.

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Фото: Instagram/Шани Лук

Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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