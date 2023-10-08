Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок

Жінкою, яку викрали та покалічили бойовики терористичної організації ХАМАС, виявилася 30-річна громадянка Німеччини Шані Лук.

Що відомо про викрадення громадянки Німеччини Шані Лук

Відео, де озброєні палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини, розлетілося соцмережами, й знайомі Шані упізнали її по татуюваннях на ногах.

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Як відомо, вона разом із друзями брала участь у музичному фестивалі Nova Festival в Ізраїлі, який проходив біля кордону із сектором Гази. Подальша доля 30-річної німкені невідома.

Що відомо про музичний фестиваль Nova Festival

Як повідомляє CNN, Nova Festival проходив просто неба в сільській місцевості біля кордону Гази та Ізраїлю. Це мала бути танцювальна вечірка на всю ніч на честь єврейського свята Суккот.

Але, як розповідають очевидці, близько шостої ранку вони почули сирени, слідом полетіли сотні ракет.

Дівчина, на ім’я Гіблі розповіла CNN, що люди в паніці кинулися до своїх авто, але дороги були вже забиті, а бойовики ХАМАСу вже прорвалися на територію Ізраїлю і почали розстрілювати учасників фестивалю.

– Нам навіть не було де сховатися, тому що ми були на відкритому просторі. Усі запанікували й почали забирати свої речі. Це було так жахливо, і ми не знали, куди їхати, щоб не зустріти цих злих… людей. У мене є багато друзів, які заблукали в лісі на багато годин і були підстрелені, ніби це був полігон, – розповіла вона.

Дівчина змогла сховатися у лісі, зараз вона у безпеці. Гіблі все ще намагається зв’язатися зі своїми друзями, які також були на концерті. Каже, що не знає, вижили вони, потрапили в полон чи ще щось гірше.

На відео нижче (ліворуч) видно, як учасники фестивалю тікають віл бойовиків ХАМАСу.

Також у соцмережах упізнали ще одну викрадену палестинськими бойовиками дівчину, яку насильно вивезли в сектор Гази.

На відео вона відчайдушно просить про допомогу і тягне руки до свого знайомого. Знайомі дівчини упізнали у ній ізраїльську студентку Ноа Аргамані. Її доля також невідома.

Що відомо про викрадення людей бойовиками ХАМАСу

Після вторгнення бойовиків терористичної організації ХАМАС 7 жовтня до Ізраїлю вони продовжують контролювати деякі території. Повідомляється про численні випадки знущань над цілими родинами, літними людьми та дітьми.

У соцмережах стрімко розносяться відео, на яких озброєні палестинці беруть у заручники цілі сім’ї ізраїльтян.

На цих кадрах видно, що у заручниках мати з батьком та двоє їхніх наляканих дітей. Варто зазначити, що на тілі батька видно кров та рани. Хлопчик, на вигляд років восьми, плаче, батько намагається заспокоїти дитину.

Також у мережі шириться ще одне відео, на якому палестинські діти знущаються з ізраїльського хлопчика, якого, як зазначають у соцмережах, викрали та вивезли у сектор Гази.

Хлопчик, якому на вигляд років пʼять, плаче та благає про допомогу, а палестинські підлітки сміються, шпиняють його та розмахують перед обличчям заляканої дитини палицею.

Станом на 18:00 8 жовтня уряд Ізраїлю підтвердив викрадення 100 людей.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Після атаки ХАМАСу Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масовий призов резервістів, а Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок антитерористичної операції Залізні мечі проти палестинського руху ХАМАС.

Фото: Instagram/Шані Лук

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