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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна, тіла загиблих
Фото: Getty Images

На месте проведения музыкального фестиваля Nova Festival, который проходил возле границы с сектором Газа, нашли 260 тел людей. Их убили террористы ХАМАСа во время прорыва на территорию Израиля.

Об этом заявил один из представителей волонтерской группы ZAKA, которая проводит идентификацию человеческих останков после терактов и других катастроф, пишет The Times of Israel.

Издание также отмечает, что многие родственники участников музыкального фестиваля, со вчерашнего дня отчаянно ищут новости о своих пропавших детях.

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Некоторые СМИ сообщают, что среди тел опознали известного израильского футболиста-марроканца Лиора Асулина, одного из нападающих местной премьер-лиги.

Напомним, в соцсетях узнали нескольких похищенных участников музыкального фестиваля. Девушкой, которую похитили и покалечили боевики террористической организации ХАМАС, оказалась 30-летняя гражданка Германии Шани Лук.

Также в соцсетях опознали еще одну похищенную палестинскими боевиками девушку, которую насильно вывезли в сектор Газа на мотоцикле. Знакомые девушки узнали в ней израильскую студентку Ноа Аргамани. Судьба этих женщин пока неизвестна.

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ізраїль

Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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