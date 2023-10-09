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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна, тіла загиблих
Фото: Getty Images

На місці проведення музичного фестивалю Nova Festival, який проходив біля кордону із сектором Гази знайшли 260 тіл людей. Їх вбили терористи ХАМАСу під час прориву на територію Ізраїлю.

Про це заявив один з представників волонтерської групи ZAKA, яка проводить ідентифікацію людських останків після терактів та інших катастроф, пише The Times of Israel.

Видання також зазначає, що багато родичів учасників музичного фестивалю, від учорашнього дня відчайдушно шукають новини про своїх зниклих дітей.

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Деякі ЗМІ повідомляють, що серед тіл упізнали відомого ізраїльського футболіста-марроканця Ліора Асуліна, одного із нападників місцевої прем’єр-ліги.

Нагадаємо, у соцмережах упізнали кількох викрадених учасників музичного фестивалю. Дівчиною, яку викрали та покалічили бойовики терористичної організації ХАМАС, виявилася 30-річна громадянка Німеччини Шані Лук.

Також у соцмережах упізнали ще одну викрадену палестинськими бойовиками дівчину, яку насильно вивезли в сектор Гази на мотоциклі. Знайомі дівчини упізнали у ній ізраїльську студентку Ноа Аргамані. Доля цих жінок наразі невідома.

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ізраїль

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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