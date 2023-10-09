Лауреатом Нобелевской премии по экономике-2023 стала американка Клаудия Голдин

Нобелевская премия по экономике в 2023 году присуждена американке Клаудии Голдин — “за углубление нашего понимания результатов, получаемых женщинами на рынке труда”.

Клаудию Голдин называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Она родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке, является доктором философии, профессором Гарвардского университета и сотрудницей Национального бюро экономических исследований.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

— Изучая, как менялись различия в доходах мужчин и женщин с течением времени, Голдин и ее соавторы, Марианна Бертран и Лоуренс Кац, показали в статье 2010 года, что разница в первоначальном заработке невелика. Однако как только появляется первый ребенок, тенденция меняется, заработок сразу падает и не растет такими же темпами у женщин, у которых есть ребенок, как у мужчин, даже если они имеют одинаковое образование и профессию, — отмечают в Фонде Нобеля.

По мнению экспертов, Голдин удалось объяснить, что именно материнство — причина разницы в заработках.

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