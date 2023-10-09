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Лауреатом Нобелевской премии по экономике-2023 стала американка Клаудия Голдин

Нобелівська премія
Фото: Dreamstime

Нобелевская премия по экономике в 2023 году присуждена американке Клаудии Голдин — “за углубление нашего понимания результатов, получаемых женщинами на рынке труда”.

Клаудию Голдин называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Она родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке, является доктором философии, профессором Гарвардского университета и сотрудницей Национального бюро экономических исследований.

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— Изучая, как менялись различия в доходах мужчин и женщин с течением времени, Голдин и ее соавторы, Марианна Бертран и Лоуренс Кац, показали в статье 2010 года, что разница в первоначальном заработке невелика. Однако как только появляется первый ребенок, тенденция меняется, заработок сразу падает и не растет такими же темпами у женщин, у которых есть ребенок, как у мужчин, даже если они имеют одинаковое образование и профессию, — отмечают в Фонде Нобеля.

По мнению экспертов, Голдин удалось объяснить, что именно материнство — причина разницы в заработках.

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Нобелівські лауреати, Нобелівська премія, Швеция
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