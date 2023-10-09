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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Лауреаткою Нобелівської премії з економіки-2023 стала американка Клаудія Ґолдін

Нобелівська премія
Фото: Dreamstime

Нобелівську премію з економіки у 2023 році присуджено американці Клаудії Ґолдін – “за поглиблення нашого розуміння результатів, які отримують жінки на ринку праці”.

Клаудію Ґолдін називали однією з десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Вона народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку, є доктором філософії, професором Гарвардського університету та співробітницею Національного бюро економічних досліджень.

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– Вивчаючи, як змінювалися відмінності в доходах чоловіків і жінок з плином часу, Ґолдін та її співавтори, Маріанна Бертран і Лоуренс Кац, показали у статті 2010 року, що різниця в початковому заробітку невелика. Однак тільки-но з’являється перша дитина, тенденція змінюється, заробіток одразу падає і не зростає такими самими темпами у жінок, які мають дитину, як у чоловіків, навіть якщо вони мають однакову освіту та професію, – зазначають у Фонді Нобеля.

На думку експертів, Ґолдін вдалося пояснити, що саме материнство – причина різниці в заробітках.

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