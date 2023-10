Лауреаткою Нобелівської премії з економіки-2023 стала американка Клаудія Ґолдін

Нобелівську премію з економіки у 2023 році присуджено американці Клаудії Ґолдін – “за поглиблення нашого розуміння результатів, які отримують жінки на ринку праці”.

Клаудію Ґолдін називали однією з десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Вона народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку, є доктором філософії, професором Гарвардського університету та співробітницею Національного бюро економічних досліджень.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

