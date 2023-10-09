Лауреаткою Нобелівської премії з економіки-2023 стала американка Клаудія Ґолдін

Нобелівську премію з економіки у 2023 році присуджено американці Клаудії Ґолдін – “за поглиблення нашого розуміння результатів, які отримують жінки на ринку праці”.

Клаудію Ґолдін називали однією з десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Вона народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку, є доктором філософії, професором Гарвардського університету та співробітницею Національного бюро економічних досліджень.

Зараз дивляться

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

– Вивчаючи, як змінювалися відмінності в доходах чоловіків і жінок з плином часу, Ґолдін та її співавтори, Маріанна Бертран і Лоуренс Кац, показали у статті 2010 року, що різниця в початковому заробітку невелика. Однак тільки-но з’являється перша дитина, тенденція змінюється, заробіток одразу падає і не зростає такими самими темпами у жінок, які мають дитину, як у чоловіків, навіть якщо вони мають однакову освіту та професію, – зазначають у Фонді Нобеля.

На думку експертів, Ґолдін вдалося пояснити, що саме материнство – причина різниці в заробітках.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.