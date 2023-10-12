Почему Кадыров до сих пор жив, несмотря на “тяжелое состояние”: объяснение ГУР
В украинской разведке объяснили, почему глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор жив, несмотря на недавние сообщения о его якобы очень тяжелом состоянии здоровья.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий объяснил в комментарии украинским журналистам, что Кадыров действительно находился в очень тяжелом состоянии — это подтвержденный факт.
— Это состояние тяжелое у него периодически происходит. Он лечился в Арабских эмиратах. Много лечений проводилось и на территории России (в частности, в Москве). Видимо, живучий, — высказал свое мнение представитель ГУР Минобороны Украины.
В сентябре украинская разведка сообщала, что Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.
А уже через два дня после первых сообщений в соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни впервые за две недели появилось личное видео Кадырова на фоне слухов о его резком ухудшении состояния здоровья и даже смерти.
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