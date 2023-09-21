Сообщениями о “смерти” Кадырова Путин отвлекает внимание от более насущных проблем — экс-депутат Ичкерии
Российский диктатор Владимир Путин использует информационные поводы, как, например, болезнь или смерть главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем.
С таким мнением в эфире национального марафона Единые новости выступил бывший депутат парламента Республики Ичкерия и руководитель культурного центра Ичкерия в Вене Хусейн Исханов.
По его словам, привлекая внимание к проблемам со здоровьем каких-то российских чиновников, глава Кремля Владимир Путин переключает внимание общества.
— Я вообще скептически отношусь к этой информации (смерти главы Чечни Рамзана Кадырова, — Ред.), потому что я давно наблюдаю за действиями Владимира Путина. Это попытка привлечь внимание к какой-то проблеме. Это было как раз с министром здравоохранения Чеченской республики, который умер, исчез, потом раз — выплыл живым и здоровым. То же самое было с Тумсо Абдурахмановым, который застрелился, а потом ожил. То есть это тактика такая, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, — считает Исханов.
Вместе с тем, экс-нардеп парламента Ичкерии считает, что называя чеченские подразделения российской армии “кадыровцами”, отвлекается внимание от того, что воюют именно российские войска.
— Кадыров — это российский генерал, Кадыров — российский академик. Все, кем он руководит — российская армия. Даже само это слово “кадыровские войска” — это тоже попытка отвлечь внимание именно от основной проблемы — от российско-украинской войны. Чеченцы, кадыровцы, бурят — пропадает вот эта картина, что российский солдат напал на Украину, — сказал Исханов.
По его мнению, попытками за этим в Кремле пытаются скрыть российские военные преступления в Украине, скрыть преступления русского народа.
— Это не один Путин напал, не чеченцы напали, не буряты. Это Россия и русский народ напали на Украину, — добавил Исханов.
Слухи о болезни и смерти Кадырова
Ранее в сети распространялась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен и, возможно, находится в коме. Журналисты обращали внимание на чрезмерную отечность лица Кадырова и вероятное обострение состояния его здоровья.
Информацию о тяжелом состоянии здоровья главы Чечни комментировали и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Вместе с тем, 20 сентября глава Чеченской республики обнародовал видео, где прокомментировал данные о его тяжелой болезни и пребывании на лечении в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента России.
— Я жив и здоров и совсем не понимаю, почему даже в случае моей болезни должен подниматься шум? — написал он.
Кроме того, глава Чечни подтвердил, что посещал ЦКБ во время поездки в Москву, где, по его словам, лежит его дядя с такой же фамилией — Магомед Кадыров.
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