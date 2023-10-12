Чому Кадиров досі живий, попри “важкий стан”: пояснення ГУР

В українській розвідці пояснили, чому глава Чечні Рамзан Кадиров досі живий, попри нещодавні повідомленні про його нібито дуже важкий стан здоров’я.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив у коментарі українським журналістам, що Кадиров дійсно перебував у дуже важкому стані – це підтверджений факт.

– Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських еміратах. Багато лікувань проводилося і на території Росії (зокрема, в Москві). Мабуть, живучий, – висловив свою думку представник ГУР Міноборони України.

У вересні українська розвідка повідомляла, що Рамзан Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані.

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А вже за два дні після перших повідомлень у соцмережах підконтрольного Кремлю глави Чечні вперше за два тижні з’явилося особисте відео Кадирова на тлі чуток про його різке погіршення стану здоров’я і навіть смерть.

Джерело : Українська правда

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