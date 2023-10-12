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Отвратительные атаки РФ: в Румынии обнаружили новые обломки Шахедов после ударов по Украине

Отвратительные атаки РФ: в Румынии обнаружили новые обломки Шахедов после ударов по Украине
Фото: Getty Images

На территории Румынии обнаружен кратер, вероятно, от беспилотника, который мог взорваться при столкновении с землей, сообщили власти страны.

Обнаружение кратера в 3 км к западу от села Плауру, расположенного через реку Дунай от украинского порта Измаил, произошло после того, как в Министерстве обороны Румынии заявили об отслеживании серии беспилотников, которые летели в направлении украинских речных портов.

Министерство заявило, что беспилотник, вероятно, взорвался при столкновении, но не было сразу понятно, когда и откуда он был запущен.

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В настоящее время продолжается расследование.

— Отвратительные российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины снова имели серьезные последствия на территории Румынии, — написала министр иностранных дел Луминита Одобеску в социальной сети X.

Эта находка возрождает беспокойство относительно возможного переноса войны России в Украине на страну — члена НАТО.

Это также произошло после того, как Россия начала очередную серию атак на Юг Украины, который находится вблизи границы с Румынией.

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Атаки РФ с последствиями для Румынии

В прошлом месяце Румыния подтвердила, что нашла фрагменты беспилотника на своей территории, и заявила, что они похожи на части беспилотников, используемых российской армией.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал обнаружение фрагментов беспилотников “абсолютно неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе”.

Инциденты, повторяющиеся в течение последнего месяца, заставили некоторых румын, живущих вблизи границы, опасаться, что война может перекинуться на их страну, а в деревне Плауру в прошлом месяце были построены бетонные укрытия для жителей.

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Клаус Йоганніс

Война в Украине, Одесская область, Плауру, Румунія
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