Отвратительные атаки РФ: в Румынии обнаружили новые обломки Шахедов после ударов по Украине

На территории Румынии обнаружен кратер, вероятно, от беспилотника, который мог взорваться при столкновении с землей, сообщили власти страны.

Обнаружение кратера в 3 км к западу от села Плауру, расположенного через реку Дунай от украинского порта Измаил, произошло после того, как в Министерстве обороны Румынии заявили об отслеживании серии беспилотников, которые летели в направлении украинских речных портов.

Министерство заявило, что беспилотник, вероятно, взорвался при столкновении, но не было сразу понятно, когда и откуда он был запущен.

В настоящее время продолжается расследование.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania’s soil. We call on Russia to stop these #war crimes.

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023