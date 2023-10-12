Огидні атаки РФ: у Румунії виявили нові уламки Шахедів після атак по Україні

На території Румунії виявлено кратер від імовірного безпілотника, який міг вибухнути під час зіткнення із землею, повідомила влада країни.

Виявлення кратера за 3 км на захід від села Плауру, що розташоване через річку Дунай від українського порту Ізмаїл, сталося після того, як у Міністерстві оборони Румунії заявили про відстеження серії безпілотників, що летіли в напрямку українських річкових портів.

Міністерство заявило, що безпілотник, імовірно, вибухнув під час зіткнення, але не було одразу зрозуміло, коли і звідки було запущено безпілотник.

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Наразі триває розслідування.

– Огидні російські атаки на цивільну інфраструктуру України знову мали серйозні наслідки на території Румунії, – написала міністр закордонних справ Лумініта Одобеску в соціальній мережі X.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania’s soil. We call on Russia to stop these #war crimes. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023

Ця знахідка відроджує занепокоєння щодо можливого перенесення війни Росії в Україні на країну-члена НАТО.

Це також сталося після того, як Росія почала чергову серію атак на південь України, що знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Атаки РФ з наслідками для Румунії

Минулого місяця Румунія підтвердила, що знайшла фрагменти безпілотника на своїй території, і заявила, що вони схожі на частини безпілотників, які використовує російська армія.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав виявлення фрагментів безпілотників “абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі”.

Інциденти, що повторюються протягом останнього місяця, змусили деяких румунів, які живуть поблизу кордону, побоюватися, що війна може перекинутися на їхню країну, а в селі Плауру минулого місяця було побудовано бетонні укриття для жителів.

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