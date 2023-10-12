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Огидні атаки РФ: у Румунії виявили нові уламки Шахедів після атак по Україні

Огидні атаки РФ: у Румунії виявили нові уламки Шахедів після атак по Україні
Фото: Getty Images

На території Румунії виявлено кратер від імовірного безпілотника, який міг вибухнути під час зіткнення із землею, повідомила влада країни.

Виявлення кратера за 3 км на захід від села Плауру, що розташоване через річку Дунай від українського порту Ізмаїл, сталося після того, як у Міністерстві оборони Румунії заявили про відстеження серії безпілотників, що летіли в напрямку українських річкових портів.

Міністерство заявило, що безпілотник, імовірно, вибухнув під час зіткнення, але не було одразу зрозуміло, коли і звідки було запущено безпілотник.

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Наразі триває розслідування.

– Огидні російські атаки на цивільну інфраструктуру України знову мали серйозні наслідки на території Румунії, – написала міністр закордонних справ Лумініта Одобеску в соціальній мережі X.

Ця знахідка відроджує занепокоєння щодо можливого перенесення війни Росії в Україні на країну-члена НАТО.

Це також сталося після того, як Росія почала чергову серію атак на південь України, що знаходиться поблизу кордону з Румунією.

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Атаки РФ з наслідками для Румунії

Минулого місяця Румунія підтвердила, що знайшла фрагменти безпілотника на своїй території, і заявила, що вони схожі на частини безпілотників, які використовує російська армія.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав виявлення фрагментів безпілотників “абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі”.

Інциденти, що повторюються протягом останнього місяця, змусили деяких румунів, які живуть поблизу кордону, побоюватися, що війна може перекинутися на їхню країну, а в селі Плауру минулого місяця було побудовано бетонні укриття для жителів.

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Клаус Йоганніс

Війна в Україні, Одеська область, Плауру, Румунія
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