Огидні атаки РФ: у Румунії виявили нові уламки Шахедів після атак по Україні

На території Румунії виявлено кратер від імовірного безпілотника, який міг вибухнути під час зіткнення із землею, повідомила влада країни.

Виявлення кратера за 3 км на захід від села Плауру, що розташоване через річку Дунай від українського порту Ізмаїл, сталося після того, як у Міністерстві оборони Румунії заявили про відстеження серії безпілотників, що летіли в напрямку українських річкових портів.

Міністерство заявило, що безпілотник, імовірно, вибухнув під час зіткнення, але не було одразу зрозуміло, коли і звідки було запущено безпілотник.

Наразі триває розслідування.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania’s soil. We call on Russia to stop these #war crimes.

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023